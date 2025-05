Autorità di sistema portuale, anche Giani dà l’ok a Gariglio. E firma l’accordo per la Darsena Europa

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Dopo l’ok del governatore della Toscana più vicina la nomina di Davide Gariglio alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale.

Nello stesso giorno con l’intesa fra Regione e commissario straordinario approvata ieri (5 maggio) dalla giunta di palazzo Strozzi Sacrati di fatto possono iniziare i lavori per la nuova banchina della Darsena Europa. È questa una delle principali decisioni prese dalla Regione Toscana in sede di giunta.

Nel dettaglio l’atto sulla Piattaforma Europa sancisce l’accordo con il commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa nel Porto di Livorno, Luciano Guerrieri, e dà attuazione alle disposizioni previste dal decreto 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019, per la realizzazione delle opere marittime e dei dragaggi previsti nella prima fase del progetto.

L’approvazione della delibera rappresenta un passaggio decisivo, in quanto consente al commissario straordinario, d’intesa con la Regione, di procedere con l’approvazione dei progetti, con valore sostitutivo di ogni altra autorizzazione o parere necessario, ad eccezione di quelli in materia ambientale e paesaggistica.

La Regione Toscana da parte sua conferma il proprio impegno concreto attraverso la legge regionale 44/2022, che prevede un contributo straordinario in conto capitale fino a 200 milioni di euro a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

“La Darsena Europa è pronta a diventare realt à- ha spiegato Giani – Faremo di Livorno un porto sempre più moderno, competitivo e al centro degli scambi marittimi del Mediterraneo. È un progetto strategico che rafforza il ruolo del porto di Livorno nello scenario internazionale. Con l’adozione della delibera che approva l’intero iter procedurale – ha spiegato Giani – dalle espressioni dei pareri tecnici alle prescrizioni –possono finalmente partire i lavori”. Il presidente ha sottolineato che “questo traguardo è frutto di un impegno corale: i 200 milioni di euro stanziati dalla Regione, le risorse statali, i fondi mobilitati dall’Autorità Portuale e l’imminente apporto dei soggetti privati individuati tramite manifestazione di interesse, che completeranno la banchina tramite project financing. Un mix di investimenti pubblici e privati che renderà la Darsena Europa un’infrastruttura all’avanguardia e un volano di crescita per tutto il territorio.

Giani ha poi ringraziato Luciano Guerrieri, per l’eccellente operato che ha permesso di giungere a questo punto, rappresentando un contributo determinante per l’avvio del progetto. “Ringrazio inoltre la giunta e il Consiglio, con un particolare plauso al consigliere Francesco Gazzetti – ha detto ancora il presidente – per l’attenzione e la dedizione dimostrate in ogni fase di questo percorso”

Il progetto della Piattaforma Europa rappresenta un’opera infrastrutturale strategica per il potenziamento del sistema portuale toscano e nazionale, e si inserisce tra gli interventi caratterizzati da elevata complessità tecnica, rilevanza socio-economica e impatto territoriale, per i quali è prevista la nomina di un commissario straordinario.

A seguito della conclusione della procedura di Valutazione di impatto ambientale statale (Via), con decreto 81 dell’11 marzo 2024, è stata autorizzata l’immersione in mare dei sedimenti dragati nei siti previsti dal progetto. L’intesa regionale è stata elaborata a seguito di un ampio lavoro istruttorio, che ha coinvolto i settori competenti della Regione e il Comune di Livorno. Essa rappresenta un atto di forte collaborazione istituzionale volto a garantire la realizzazione di un’opera chiave per lo sviluppo logistico, economico e occupazionale della Toscana.

Nel frattempo per la guida dell’Autorità di sistema portuale arriva anche dal governatore Giani l’ok al nome dell’esponente del Pd, Davide Gariglio. Ora la palla passa al Parlamento.

“C’è stata una dialettica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma alla fine su Davide Gariglio abbiamo raggiunto le condizioni di un’intesa sul nome che la settimana scorsa mi era stato formalizzato come proposta da parte del Mmnistro”. Eugenio Giani annuncia così l’attesa nomina di Davide Gariglio a “presidente dell’Autorità portuale più importante della Toscana, quella che coinvolge Livorno, Piombino, Portoferraio. È un passo molto importante per Livorno, c’è molto lavoro che attende Gariglio a cui faccio tanti auguri, così come rivolgo i miei migliori auguri al precedente presidente, Luciano Guarnieri per l’ottimo lavoro svolto, che ha consentito di poter iniziare i lavori per la Darsena Europa”.

“Livorno è al centro dell’attività della Regione”, ha sintetizzato il presidente, salutando anche Francesco Gazzetti, consigliere regionale di Livorno presente in sala Pegaso.

“È con grande soddisfazione che apprendiamo la notizia della decisione del presidente della Regione Eugenio Giani e della sua giunta di concedere l’intesa al governo sul nome di Davide Gariglio quale nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale – dichiarano in una nota congiunta Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, Gianni Anselmi, responsabile economia del Pd Toscana, Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture del Pd Toscana, Federica Maineri, responsabile Politiche del mare del Pd Toscana – Si tratta di un passaggio decisivo e fondamentale di una vicenda che come Pd toscano, insieme alle articolazioni dei territori, stiamo seguendo passo passo. Cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente Luciano Guerrieri per il lavoro svolto in questi anni così come siamo pronti ad offrire il nostro totale appoggio e supporto al nuovo presidente Gariglio. Lo faremo con quella compattezza che caratterizza, a tutti i livelli, la nostra comunità politica e che rappresenta la migliore risposta a chi spesso dà la sensazione di parlare senza conoscere né il Pd e neanche temi e procedure. Siamo certi che la figura di Davide Gariglio, con le sue competenze e caratteristiche personali, sarà un valore aggiunto per vincere, in primis, le sfide che i porti di Livorno e di Piombino hanno di fronte, guardando ovviamente anche alla necessità di una efficace continuità territoriale con l’Elba e l’arcipelago. Questa scelta rappresenta anche uno straordinario investimento politico che il Pd fa, mettendo a disposizione per questo incarico così importante il responsabile nazionale dei porti. Adesso la palla passa al parlamento ed alle Commissioni trasporti a cui spetta la chiusura definitiva del percorso di nomina. La richiesta che come Pd della Toscana facciamo è che si faccia presto, anzi prestissimo. I nostri parlamentari sono pronti a fare la loro parte, potendo contare anche sulla straordinaria determinazione del livello nazionale che vogliamo ringraziare per la cura con la quale ha seguito e sta seguendo questa vicenda. Dopo la decisione del presidente Giani e della sua giunta di concedere l’intesa al ministro Salvini sulla proposta di nomina, adesso serve che il Parlamento faccia la sua parte, mettendo davvero in condizione Davide Gariglio di iniziare al più presto il suo lavoro, nell’interesse non solo del sistema portuale ma della Toscana tutta”