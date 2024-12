Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Fuga di gas a Piombino: quattro persone in ospedale

Fuga di gas a Piombino, provincia di Livorno, nella mattina di martedì 24 dicembre.

Sarebbe stata una fuga di gas ad aver provocato l’intossicazione da monossido di carbonio nella mattinata di oggi, 24 dicembre, in uno stabile in centro storico a Piombino, in via Cairoli, intorno alle 6.30.

Sul posto soccorritori, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Quattro persone in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di un uomo di 79 anni, la moglie di 77 anni e due pazienti non sintomatici.

In seguito sia il l’uomo di 79 anni, sia la moglie sono stati inviati alla camera iperbarica di Grosseto.

Pochi giorni fa la tragedia a Firenze, con una famiglia morta, sopravvissuta solo una bambina, ricoverata in ospedale.

Poi la tragedia in Garfagnana, con l’esplosione di una villetta in cui abitavano marito e moglie, a Molazzana, provincia di Lucca. Recuperato il corpo dell’uomo.