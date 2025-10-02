16.5 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Le mobilitazioni per Gaza di Livorno raccontate dall’interno

Il presidio permanente al Varco Zara prosegue senza sosta. Le testimonianze dirette da chi vive in prima persona la protesta

Cronaca
GAIA GUIDI
Crediti foto: Sardelli Ilaria
1 ' di lettura
LIVORNO – La mobilitazione nazionale per la flottilla diretta a Gaza continua a Livorno.

Nella città labronica la protesta assume caratteristiche particolari: clima sereno, grande partecipazione e assenza di tensioni con le forze dell’ordine.

A raccontarlo è una ragazza che partecipa in prima persona: “Secondo me per quanto riguarda la mobilitazione, Livorno è un po’ un’isola felice. Mi spiego meglio: tutto è organizzato benissimo e si svolge in modalità tranquilla e sicura, senza repressioni violente e insensate come succede in altre città”.

Il cuore delle iniziative è il Varco Zara, dove si è instaurato un presidio permanente, attivo giorno e notte: “Ci sono assemblee giornaliere e al Varco si è accolti a qualsiasi ora. L’azione collettiva sta mobilitando persone di ogni età ed è davvero bello vedere così tante persone diverse scendere in piazza a sostenere una causa così giusta e umana”.

Il confronto pacifico con le istituzioni locali e l’impegno di associazioni e cittadini fanno di Livorno un esempio di mobilitazione civile: una città che, come sottolinea la testimone, “è pronta a sostenere invece che reprimere, parlando di polizia, Digos e forze dell’ordine”.

In un contesto nazionale ed europeo segnato da tensioni e scontri, Livorno si distingue ancora una volta per la sua tradizione di solidarietà, partecipazione e comunità.

© Riproduzione riservata

