LIVORNO – Livorno ricorda tragica alluvione: fiaccolata in memoria vittime

Livorno ricorda tragica alluvione che l’ha colpita nella notte tra il 9 e 10 settembre 2017.

Una tragedia in cui hanno perso la vita nove persone.

Livorno, sindaco Luca Salvetti, ricorda le sue vittime martedì 10 settembre con una serie di appuntamenti “per non dimenticare il tragico evento nel quale hanno perso la vita 9 persone fra le quali un’intera famiglia”.

Una tragedia che ha visto un processo che ha coinvolto l’allora sindaco Filippo Nogarin.

La commemorazione è così articolata:

ore 18.00 S. Messa alla Chiesa di N.S. di Lourdes in Collinaia.

ore 19.30 – ritrovo per la fiaccolata in via Grotta delle Fate angolo via della Fontanella (è possibile lasciare le auto nel parcheggio del vicino centro commerciale, e per il ritorno, al termine della commemorazione, le associazioni di volontariato di Protezione Civile si sono rese disponibili con 4 pulmini, di cui 1 per trasporto disabili, per servizio navetta dall’arrivo della fiaccolata fino al parcheggio del centro commerciale Grotta delle Fate )

ore 20.00 – inizio cerimonia, distribuzione e accensione torce e partenza fiaccolata (percorso Via Grotta delle Fate – Via di Popogna – Via Corridi).

ore 20.30 – arrivo in via Filippo Corridi (angolo via Fortunato Garzelli) dove si svolgerà la commemorazione delle vittime alla presenza delle autorità.

A seguire, alle ore 21.00, nello slargo di via Filippo Corridi si svolgerà il concerto per l’alluvione:

Anche quest’anno la Fondazione Teatro Goldoni e il Comune di Livorno vogliono ricordare le vittime dell’alluvione che ha devastato la città nel 2017 con un concerto commemorativo inserito nel cartellone di Scenari di quartiere 2024

All’arrivo della fiaccolata organizzata della amministrazione comunale inizierà il concerto con l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal maestro Mario Menicagli e il Coro del Teatro diretto dal maestro Maurizio Preziosi che suoneranno la Messa di Gloria di Pietro Mascagni e Oblivion di Astor Piazzolla.

Numerosi i solisti che hanno voluto partecipare alla manifestazione: il violinista Marco Fornaciari e il fisarmonicista Massimo Signorini con i solisti Stefano Cresci Leonardo Filidei, Carlo Messeri, Vladimir Reutov, Rocco Sharkey, Carlo Morini e Michele Pierleoni.

Tutti i partecipanti al concerto si esibiranno gratuitamente e il contributo relativo al loro compenso sarà interamente devoluto al progetto Casa Maristella la casa accoglienza per bambini e madri gestanti che vengono allontanati dal proprio nucleo familiare per violenza fisica o psicologica.

Questo concerto, al quale teniamo particolarmente – ricorda il direttore del Goldoni Mario Menicagli – si inserisce perfettamente nello spirito di Scenari di Quartiere, i musicisti e i solisti saranno in strada tra la gente, nella classica e suggestiva atmosfera del quartiere per ricordare degnamente quei tristi momenti.

In caso di pioggia la manifestazione si sposterà nella vicina Chiesa di Nostra Signora di Lourdes.