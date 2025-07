Marciana Marina, sorpreso in villa disabitata: 23enne denunciato e allontanato dall’Elba

Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANA MARINA – Aveva forzato l’ingresso di una villa sul lungomare di Marciana Marina, approfittando dell’assenza dei proprietari, e vi si era introdotto per trascorrervi la notte. A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata la segnalazione di un cittadino che, alla fine di maggio, aveva notato una finestra danneggiata e rumori sospetti provenire dall’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Marciana Marina, supportati dal Nucleo operativo e radiomobile di Portoferraio. All’interno dell’immobile hanno sorpreso un 23enne originario del cuneese, già noto alle forze dell’ordine, mentre dormiva in una camera da letto. Il giovane, alla richiesta di spiegazioni, ha dichiarato di non avere un altro posto dove andare. Perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina, che è stato immediatamente sequestrato.

Il 23enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Ma non è finita qui. A soli cinque giorni di distanza, lo stesso giovane è stato identificato dai carabinieri come presunto responsabile del furto di un furgone avvenuto a Capoliveri. Il veicolo è stato rapidamente ritrovato e restituito al legittimo proprietario.

Considerato il comportamento reiterato e il concreto rischio che potesse commettere altri reati sul territorio, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Portoferraio hanno inoltrato una richiesta di allontanamento alla Questura di Livorno. La proposta è stata accolta, con l’emissione di un foglio di via obbligatorio che vieta al 23enne di fare ritorno su tutto il territorio dell’Isola d’Elba per i prossimi tre anni.

Il provvedimento è stato notificato al domicilio del giovane, che nel frattempo aveva già lasciato l’isola. Qualora dovesse violare il divieto, rischia fino a 18 mesi di reclusione.