Elba, scacco matto alla banda di El Diablo: 8 indagati e mezzo chilo di cocaina sequestrato

PORTOFERRAIO – Usavano un linguaggio in codice per non farsi scoprire, parlando di “ricariche” o “regalini” quando in realtà si accordavano sulle dosi da piazzare. È finita con un blitz all’alba l’attività di una rete di spaccio ben radicata sull’Isola d’Elba, capace di garantire un flusso costante di stupefacenti non solo ai turisti estivi, ma anche ai residenti durante i mesi invernali.

L’operazione, ribattezzata El Diablo dal soprannome di uno dei principali indagati, ha raggiunto il suo apice nella giornata di ieri (9 febbraio). I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno schierato venti uomini e nove pattuglie per chiudere il cerchio su un’indagine partita nel maggio del 2025 sotto la direzione della Procura di Livorno.

Fondamentale per la riuscita delle perquisizioni è stato l’intervento dell’unità cinofila arrivata da Firenze: il fiuto del cane Django ha permesso di scovare i nascondigli della droga. A finire in manette, in flagranza di reato, è stato un cinquantenne del posto. La sua abitazione era stata trasformata in un deposito: i militari vi hanno trovato oltre 150 grammi di marijuana nascosta in barattoli, un bilancino di precisione e circa 2.300 euro in contanti di piccolo taglio. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Nelle stesse ore, un altro soggetto è stato trovato in possesso di dosi di cocaina già pronte per lo smercio.

Gli inquirenti hanno ricostruito l’intera filiera. Le basi logistiche, vere e proprie “centrali operative”, erano localizzate nei comuni di Capoliveri e Campo nell’Elba, mentre la vendita al dettaglio si concentrava prevalentemente nelle zone di Rio e Portoferraio. Il bilancio complessivo dell’inchiesta coinvolge otto persone residenti sull’isola (sei uomini e due donne, tra italiani e marocchini). Nel corso dei mesi, l’attività investigativa ha portato a quattro arresti in flagranza e al sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina, oltre a hashish, marijuana e più di 4.000 euro ritenuti provento dell’attività illecita.