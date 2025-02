Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Incendio in appartamento in via Gramsci a Livorno, al secondo piano di una palazzina.

Sul posto operano due squadre dei vigili del fuoco con un’autoscala e un mezzo di rifornimento aria con autorespiratori e il funzionario di servizio. Presenti anche forze dell’ ordine e sanitari.

Non è escluso che ci siano intossicati nell’episodio.