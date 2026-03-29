Salvò due persone nel mare di San Vincenzo sacrificando la vita: medaglia d’oro al valor civile per Fabio Sequi

BAGNO A RIPOLI – Consegnata stamani (29 marzo) la medaglia d’oro al valor civile conferita dalla Presidenza della Repubblica alla memoria di Fabio Sequi, il giovane cittadino di Bagno a Ripoli morto nel 2023 a soli 35 anni per salvare due persone nel mare di San Vincenzo. Il riconoscimento è stato consegnato alla famiglia di Fabio con una cerimonia pubblica ospitata in sala consiliare Falcone e Borsellino in palazzo comunale a Bagno a Ripoli.

A consegnare l’onorificenza ai genitori di Fabio, Luciana Bartolini e Nedo Sequi, sono stati il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci. Al fianco dei familiari e degli amici di Fabio, anche molti cittadini che con la loro presenza hanno voluto rendere omaggio al giovane grassinese. Presenti la capo di gabinetto della Prefettura di Firenze Annalisa Oliva, il questore di Firenze Fausto Lamparelli, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Luigi De Simone e il tenente colonnello Claudio Bellumori della Guardia di finanza di Firenze, il comandante della compagnia dei carabinieri Oltrarno Michele Gambuto e i comandanti dei carabinieri di Grassina e Bagno a Ripoli, Livio Mugione e Francesco Pulcrano, le istituzioni locali e regionali.

Dopo i sindaci Pignotti (“Orgogliosi più che mai oggi di essere concittadini di Fabio”, ha detto il primo cittadino ripolese ricordando che a Fabio sarà dedicata la nuova sede del Mita Academy, la scuola per l’alta moda e pelletteria, omaggio al percorso professionale di Fabio e un messaggio rivolto ai giovani) e Riccucci, che con il suo Comune ha dato impulso all’iter per il conferimento della Medaglia (“Un’emozione fortissima essere qui, porto l’abbraccio della comunità di San Vincenzo, segnata nel profondo dalla vicenda di Fabio e per sempre legata alla comunità ripolese dal suo altruismo spinto fino all’estremo”, ha affermato), hanno preso la parola un amico di Fabio, Marco, (“Questo premio non ci restituirà Fabio ma dà alla sua memoria la luce che merita, Fabio ci ha insegnato che l’eroismo è silenzioso, è la scelta che si fa in un secondo, perché dentro di te c’è l’istinto più forte della paura, l’istinto di non abbandonare chi è in difficoltà”), mentre la cugina Daniela ha espresso i ringraziamenti a nome dei genitori e di tutta la famiglia.

La consegna dell’onorificenza è stata preceduta dalla lettura delle motivazioni affidata al sindaco Pignotti. Questo il testo integrale: “Mentre si trovava in spiaggia, notate due persone che, a causa delle forti correnti, non riuscivano a tornare a riva, senza alcuna esitazione, incurante del pericolo e delle proibitive condizioni meteomarine, si tuffava per prestare soccorso, riuscendo a raggiungere i malcapitati ed a riportarli, uno alla volta, a riva. Tuttavia, a causa dello sforzo intenso e prolungato impiegato per strappare le due persone alla furia delle onde, veniva risucchiato dalla forte corrente, scomparendo sott’acqua. Tutti i tentativi di salvarlo risultavano vani e i presenti intervenuti riuscivano solo a riportarlo a riva, ormai privo di vita. Mirabile esempio di senso civico e umana solidarietà, spinti fino all’estremo sacrificio. 6 agosto 2023 – San Vincenzo (LI)”.