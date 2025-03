Slitta all’8 aprile l’udienza per la semilibertà di Francesco Schettino

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – È stata rinviata all’8 aprile l’udienza sulla semilibertà per l’ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino.

La decisione è dovuta al cambio del giudice relatore come ha riferito l’avvocato Paola Astarita, difensore di Schettino.

Francesco Schettino è stato condannato nel 2017 in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell’imbarcazione per il naufragio della nave da crociera avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio in cui morirono 32 persone e centinaia rimasero ferite. Dopo aver scontato metà della pena, l’ex comandante ha maturato il termine che gli consente di accedere alle misure alternative al carcere.