Sottrae un bancomat in una casa e fa piccole spese per non digitare il Pin: denunciato

SAN VINCENZO – Prosegue l’attività di contrasto ai reati predatori da parte dei carabinieri della compagnia di Piombino, impegnati nella tutela dei residenti e dei numerosi turisti presenti sulla costa toscana. Nell’ambito di questi controlli, i militari della stazione di San Vincenzo hanno denunciato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe impossessato di una carta di pagamento sottratta durante un furto in abitazione ai danni di un villeggiante 69enne. Con il bancomat avrebbe poi effettuato numerosi acquisti in esercizi commerciali e ristoranti di San Vincenzo, per importi contenuti così da evitare la richiesta del codice Pin, spendendo complessivamente oltre 100 euro.

Il turista si è accorto del furto solo dopo aver ricevuto notifiche di transazioni sospette. Rivoltosi ai carabinieri, ha consentito di avviare subito le indagini. Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e alla conoscenza del territorio, i militari hanno rapidamente individuato il responsabile, un 60enne di origini siciliane già noto per episodi simili.

Bloccato mentre si trovava ancora in zona, è stato trovato in possesso non solo della carta di pagamento rubata, ma anche di due cellulari risultati anch’essi oggetto di furto in spiaggia ai danni di due giovani turisti. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

L’uomo è stato denunciato alla procura di Livorno.