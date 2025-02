Tamponamento mortale sull’Aurelia: muore un uomo, grave la moglie

Getting your Trinity Audio player ready...

BIBBONA – Tragedia a Bibbona per un tamponamento sulla statale Aurelia al chilometro 272 che ha provocato una vittima e una ferita grave.

Secondo le prime ricostruzioni un’auto i cui freni hanno smesso di funzionare ha tamponato con forza un’altra vettura che dopo l’impatto ha sbandato e si è cappottata. Al suo interno c’erano due persone, marito e moglie, di 76 anni: il conducente è deceduto, la passeggera, invece, è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina in codice rosso ma cosciente e non in pericolo di vita.

L’uomo deceduto è un 76enne di Rosignano, Enrico Benedetti.

Per i rilievi sul posto è intervenuta la Polstrada, mentre per i soccorsi erano presenti i vigili del fuoco e le ambulanze della Croce Rossa di Donoratico e di Venturina,