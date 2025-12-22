Vento forte e rovesci: codice giallo della protezione civile per le isole toscane

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il maltempo torna a minacciare le isole. La Sala operativa della protezione Ccvile regionale ha emesso un bollettino di criticità. Scatta il codice giallo.

Sotto osservazione è l’Arcipelago toscano. A preoccupare sono le piogge, che potranno assumere carattere di rovescio, accompagnate da un forte vento di scirocco. Una combinazione che alza il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e idraulico, specialmente per il reticolo minore (i piccoli corsi d’acqua).

L’allerta ha una durata precisa. È valida dalle ore 18 di oggi (22 dicembre) e resterà attiva fino alla mezzanotte di domani. La Regione raccomanda prudenza.