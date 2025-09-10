Violento temporale fa franare la provinciale: voragine sulla strada per Procchio

Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANA – Maltempo all’Elba, i mezzi della Provincia di Livorno stanno lavorando da stamani (10 settembre) per ripristinare la viabilità sulla provinciale 24 in direzione Procchio interrotta in seguito alla frana causata da un violento temporale. Il cedimento del versante ha provocato una voragine sulla strada che richiederà alcuni giorni di lavoro.

Si lavora inoltre ai problemi di accessibilità per 200 abitanti della frazione di Forno (Portoferraio) che però non sono rimasti isolati. Con il supporto della protezione civile è stato attivato un servizio sostitutivo di bus con il quale ci si può spostare mentre, per le eventuali emergenze mediche, grazie alla Capitaneria di porto, è garantito un pronto intervento via mare.

A Portoferraio, dopo il violento evento meteo di ieri che ha provocato allagamenti e molti disagi, la situazione è in miglioramento. Le linee telefoniche sono state ripristinate e sono rientrate in casa le 10 famiglie che erano state evacuate. Le operazioni di ripulitura stanno procedendo abbastanza speditamente, agevolate dal fatto che l’acqua che ha allagato non era mista a fango.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sta seguendo le operazioni.