Da Piombino alla tv nazionale, Mario conquista La Ruota della Fortuna e commuove Gerry Scotti

PIOMBINO(LI)- Mario da Piombino vince 200mila euro a La Ruota della Fortuna e diventa protagonista di una delle puntate più sorprendenti della stagione del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il concorrente toscano, 23 anni, studente di Scienze della Comunicazione, ha conquistato il pubblico grazie a una rimonta costruita proprio nelle battute finali della trasmissione.

Mario, originario di Pozzuoli ma residente a Piombino, si è trovato davanti il campione Simone da Gorgonzola, che nelle precedenti puntate aveva già accumulato oltre 105mila euro di montepremi. A completare il trio dei concorrenti anche Roberta, addetta alle vendite nel settore gioielli arrivata da Napoli.

La partita si è sviluppata tra sorpassi continui e diversi colpi di scena. Nei primi round è stata soprattutto Roberta a mettersi in evidenza, riuscendo a salire fino a 8.600 euro grazie al Jackpot dedicato al tema “Intramontabile”. Simone, invece, ha tentato la rimonta nel gioco dedicato ai libri con un riferimento a L’amica geniale.

Il momento decisivo è arrivato però nel Triplete finale, dedicato al tema Vittoria. Mario riesce a ribaltare completamente la situazione, portandosi a 11.400 euro e conquistando l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Nella fase conclusiva il concorrente toscano mostra freddezza e lucidità. Riesce infatti a indovinare il primo e l’ultimo tabellone della categoria Piatti, arrivando alla soluzione sul filo del tempo. Poi la scelta della busta decisiva, suggerita dalla fidanzata: la numero 3.

Quando Gerry Scotti apre la busta, in studio cala il silenzio. Dentro ci sono 200mila euro. Il conduttore non riesce a trattenere l’emozione: “Questa vita non smette mai di regalarci sorprese. Sono emozionato, stanno tremando tutti e due”, commenta durante la puntata.

Anche Samira Lui, presente accanto a Scotti, sottolinea la sorpresa del momento: “Non ce lo aspettiamo mai”. La vincita complessiva sale così a 211.400 euro, una delle più alte registrate nelle ultime edizioni del programma.

Nel corso della serata non è mancato anche un siparietto sul futuro dello stesso Gerry Scotti. Dopo l’esibizione dei Fortuna Five, il conduttore ha scherzato sul possibile addio alla televisione: “Prima o poi deciderò di ritirarmi in campagna e non se ne parla più”.