Pieraccioni show a Castiglioncello: in vacanza con Carlo Conti

CASTIGLIONCELLO – Leonardo Pieraccioni show a Castiglioncello.

L’attore regista toscano come ogni estate sta trascorrendo qualche giorno di vacanza ospite dell’amico di sempre Carlo Conti, che si sta rilassando nella casa a picco sulla baia del Quercetano a Castiglioncello, sulla costa livornese, prima del Festival di Sanremo. Con gli amici Giorgio Panariello, Marco Masini e Gianfranco Monti.

Ed è Pieraccioni show a Castiglioncello dopo aver concluso le riprese di “Io e te dobbiamo parlare”, il film diretto e interpretato da Alessandro Siani e girato nelle Marche.

Bagno di folla per Leonardo Pieraccioni al cinema all’aperto in pineta Marradi a Castiglioncello per la proiezione del suo ‘Pare parecchio Parigi’, campione di incassi lo scorso inverno E lui non ha risparmiato selfie con chiunque glieli abbia chiesti.

Ed è Pieraccioni show anche cantante. Con la band toscana ‘The Slang‘ intenta a fare soundcheck al bagno Tre Scogli in vista del concerto serale, Pieraccioni si è inserito e ha improvvisato con i musicisti toscani Another One Bites the Dust dei Queen.

Quindi ha postato su Instagram il video diventato virale.

Scrivendo: “Inglese da rivedere ma sound bomba! Si parte in tour”. E Carlo Conti gli ha risposto riferendosi al figlio: “E vorresti insegnare inglese a Matteino?“. Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti: “Non pensavo che l’avresti pubblicato zio. Credo sia una bella lezione di inglese per Matteino”