Livorno celebra Leonetto Cappiello: alle Terme del Corallo la serata finale del premio internazionale

LIVORNO – Dal connubio tra arte, comunicazione e cultura enogastronomica nasce a Livorno un evento che rende omaggio a una figura storica della visual communication: il Premio Internazionale Leonetto Cappiello. Stasera (18 luglio) alle 21 le affascinanti Terme del Corallo faranno da cornice alla serata ufficiale di proclamazione dei finalisti della sezione studenti, dedicata alle scuole artistiche e di grafica pubblicitaria.

Un ponte tra passato e futuro della comunicazione

Il Premio si propone come un dialogo tra tradizione e innovazione, rendendo omaggio a Leonetto Cappiello, pioniere del manifesto pubblicitario e figura centrale nell’evoluzione del linguaggio visivo. Con il suo stile audace e sintetico, fatto di colori vibranti e forme essenziali, Cappiello ha rivoluzionato la comunicazione grafica, lasciando un’eredità che continua a ispirare designer e creativi in tutto il mondo. Questo evento ne raccoglie il testimone, trasmettendone lo spirito alle nuove generazioni.

Un’occasione formativa per gli studenti

Ideato da Enoturistica e promosso in collaborazione con l’Associazione Terme del Corallo Onlus e il Comune di Livorno, il Premio ha coinvolto fin dalle fasi iniziali una rete di scuole e istituti artistici nazionali e internazionali. Non si tratta solo di un concorso, ma di un vero e proprio percorso formativo: attraverso workshop, incontri con esperti e visite guidate, gli studenti hanno potuto esplorare l’universo creativo di Cappiello e applicare queste conoscenze nella progettazione di manifesti contemporanei.

Una serata per valorizzare talento e visione creativa

L’evento di venerdì, riservato a studenti, famiglie e stampa, si inserisce nel più ampio programma di celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Cappiello. Sarà l’occasione per valorizzare i giovani talenti che si sono cimentati nella sfida di reinterpretare lo stile del maestro, adattandolo al linguaggio visivo attuale. Le opere finaliste promuovono il mondo del vino e dei distillati, unendo grafica pubblicitaria e identità enogastronomica in modo originale e contemporaneo.

Il programma della serata

L’appuntamento è fissato per le 21 nel suggestivo Giardino delle Terme del Corallo, con ingresso su invito. Alle 21,15: saluti istituzionali con gli interventi di Rocco Garufo, Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Livorno; Simone Nannipieri (Enoturistica e ideatore del Premio); Silvia Menicagli, Presidente dell’Associazione Terme del Corallo; e un membro della giuria. A seguire, brindisi inaugurale e degustazione di vini e bevande analcoliche. Alle 21,45 annuncio ufficiale dei 30 finalisti per le due categorie Scuole Biennio e Triennio, con presentazione delle opere e dei loro autori.

Il giardino offrirà 100 posti a sedere, con possibilità di accesso anche in piedi fino al raggiungimento della capienza massima.