Torna a Livorno Straborgo 2025: ecco date e programma

LIVORNO – Torna per la sua quinta edizione il festival che da anni anima il lungomare livornese. Dal 30 maggio al 2 giugno Straborgo si ripropone come il centro di tutta la città per qualche giorno.

Nato da un iniziativa di Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, è il festival rigorosamente gratuito ormai considerato a livello nazionale come il trampolino di lancio di artisti emergenti, un luogo di buon auspicio, basti pensare al successo che ha avuto Tananai, ad esempio, l’estate che si è esibito sul palco livornese.

Il cuore dell’evento rimane piazza Mazzini e quest’anno sono 3 gli eventi da non perdere: il 30 maggio si esibiranno i Modena City Ramblers, band italiana nata nel 1991, nota per il loro stile unico che fonde folk, rock e musica tradizionale irlandese con testi impegnati e tematiche sociali. Hanno contribuito a diffondere in Italia il folk-rock “combat”, raccontando storie di resistenza, migrazione e giustizia.

A seguire il 31 maggio si esibirà la stella di questa edizione, Gaia Gozzi, cantante italo-brasiliana che unisce pop, ritmi latini e influenze urban, diventata nota con X Factor e vincitrice di Amici nel 2020. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 e nel 2025, confermandosi tra le voci emergenti più originali del panorama italiano.

Infine, il 1 giugno, si esibiranno al festival i Patagarri, gruppo emergente milanese che mescola swing, gipsy jazz e rap in uno stile originale e festoso. I Patagarri, dopo essersi fatti notare come artisti di strada, sono arrivati alla ribalta nazionale partecipando a X Factor 2024 con il brano “Caravan”.

Ovviamente i concerti non sono l’unico evento previsto per il festival:le giornate saranno ricche di eventi che coinvolgeranno non solo piazza Mazzini ma anche i suoi dintorni.

Tra gare remiere, cinema all’aperto, progetti vari, bancarelle, spettacoli di strada…Straborgo si conferma come un evento da non perdere assolutamente per questo inizio estate 2025.