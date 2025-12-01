8.6 C
Dal 14 dicembre l’Alta Velocità sbarca a Cecina: ecco gli orari per Roma e Torino

Svolta per i viaggiatori tirrenici: fermano i convogli rapidi nella città toscana. Corse mattutine verso nord e serali direzione sud

REDAZIONE
REDAZIONE
Frecciarossa
Foto di: Archivio / DC
CECINA – Una novità strategica per la mobilità della costa livornese. A partire dal 14 dicembre, la stazione di Cecina entrerà nel circuito dell’alta velocità. Trenitalia ha deciso di attivare una fermata per il Frecciarossa sulla tratta tirrenica.

Il servizio collegherà il territorio direttamente con la direttrice Torino-Genova-Roma. Si tratta di una fase sperimentale. L’azienda monitorerà attentamente i dati di utilizzo per valutare il consolidamento del servizio in futuro.

Due gli appuntamenti quotidiani previsti sui binari. Per chi viaggia verso Nord, sarà disponibile il Frecciarossa 8606. Il convoglio, proveniente da Roma e diretto a Genova e Torino Porta Nuova, fermerà a Cecina la mattina alle ore 9:10. Per chi si dirige a Sud, il riferimento è il treno 8623. La fermata in stazione è programmata per la serata, alle ore 19:48, con destinazione finale Roma Termini. Un’opportunità concreta per pendolari a lungo raggio e turisti.

© Riproduzione riservata

