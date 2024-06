Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – AP di Bandecchi deb in Consiglio: Vaccaro più voti di Forza Italia.

AP di Bandecchi deb in Consiglio Comunale a Livorno. Alternativa Popolare del livornese Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale AP e sindaco di Terni, con la candidata sindaca Costanza Vaccaro, consigliera comunale uscente, fa il suo esordio in Consiglio Comunale a Livorno con il 4.76%.

Per il partito di Bandecchi è il primo ingresso in un Consiglio Comunale della Toscana.

Nella Livorno della vittoria al primo turno del riconfermato sindaco bis Luca Salvetti, 51.74%, centrosinistra, davanti ad Alessandro Guarducci, 22.48%, candidato sindaco di un centrodestra affondato.

Il dato complessivo di Vaccaro del 4.76% vede Alternativa Popolare con 2.52%, la lista Livorno per loro con Bandecchi per Vaccaro sindaco 1.77%.

Più dei voti di Forza Italia, che a Livorno non va oltre 2.40% eleggendo zero consiglieri. Con una Lega Salvini che precipita a 3.81% e di consiglieri ne elegge solo uno.

Un consigliere dunque per Alternativa Popolare con Costanza Vaccaro, primo dei non eletti il capolista Gianluca Di Liberti, consigliere comunale uscente.

Costanza Vaccaro: “E’ un dato politico molto importante. Alternativa Popolare entra per la prima volta in un Consiglio Comunale in Toscana. E’ un punto di partenza. Un primo passo. Presto a Livorno apriamo la sede, un luogo di dialogo e confronto. Ci stiamo strutturando”.

Poi Vaccaro: “Congratulazioni al sindaco Salvetti, le ho fatte subito personalmente. Ha vinto con un risultato molto importante. Lo rispetterò sempre in quanto sindaco della mia città. Gli auguro buon lavoro per il bene della mia città che è al primo posto. E poi ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia con il voto. Onorerò sempre questa fiducia, impegnandomi sempre al massimo per non deludere nessuno”

Prosegue Costanza Vaccaro: “In Consiglio Comunale porterò subito le istanze portate avanti in campagna elettorale. Il lavoro di cittadinanza che il sindaco Bandecchi ha varato con successo a Terni. Un ambulatorio veterinario sociale. A Livorno sono tantissime gli amici a quattro zampe nelle famiglie, Livorno ha il cuore grande. Ma non tutti riescono a fare fronte alle spese veterinarie, spesso molto elevate. Quindi il nucleo specializzato antidegrado per una città più sicura”.

Sul risultato del centrodestra, da cui Vaccaro proviene: “Guarducci si è rivelato il candidato sindaco sbagliato. Un candidato sbagliato scelto da esponenti logorati, litigiosi, poco credibili, divisi in tutto. Un partito, Lega, in cui il segretario comunale di Livorno prende cinque preferenze è evidente che ha problemi non di poco conto”.

Stefano Bandecchi: “Entriamo al Comune di Livorno dalla porta principale con Costanza Vaccaro che ha dato eccellente prova delle sue capacità politiche, della sua forza e della sua capacità di fare squadra e lottare in un contesto difficilissimo e polarizzato. Fino a ieri a Livorno non esistevamo ma, grazie al lavoro di Vaccaro e della sua squadra sul territorio, abbiamo superato sia la Lega che Forza Italia sfiorando il 5%, risultato eccezionale e per gli altri imprevedibile, segno che i cittadini hanno capito la nostra differente e nuova proposta politica. Il centrodestra livornese ha fallito nonostante la spinta del governo Meloni e il fatto che noi, presenti per la prima volta, doppiamo FI e superiamo la Lega è una sonora bocciatura nei loro confronti”.

Poi Bandecchi: “In Consiglio Comunale a Livorno la voce di AP sarà forte, chiara e determinata come lei, svolgendo il ruolo di opposizione costruttiva ma serrata e critica al fine di migliorare le condizioni della città. E’ solo il primo passo che condurrà Alternativa Popolare e Costanza Vaccaro al governo della Regione Toscana fra un anno, perchè in questo tempo dimostreremo da Livorno che si può cambiare in meglio, si deve cambiare in meglio e noi abbiamo le idee giuste e le donne e gli uomini giusti per farlo”.