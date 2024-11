Getting your Trinity Audio player ready...

Bandecchi: “Con me candidato presidente avremmo vinto in Umbria”

Stefano Bandecchi, livornese, sindaco di Terni, con Alternativa Popolare in coalizione di centrodestra alle regionali in Umbria, non ha dubbi: “Con me candidato presidente avremmo vinto contro Stefania Proietti, senza ombra di dubbio. Parliamo di un leader contro acqua fresca”.

Non ha dubbi il leader di AP dopo la sconfitta della candidata di centrodestra, la leghista Donatella Tesei, presidente uscente Regione Umbria.

Bandecchi con AP si complimenta con la neopresidente Stefania Proietti: “Congratulazioni alla nuova presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, a cui auguriamo di fare bene nell’interesse di tutti i cittadini umbri. Il nostro ringraziamento va a Donatella Tesei, per la caparbietà con cui si è spesa per ridare slancio alla regione. Grazie a tutti i cittadini umbri che hanno scelto di darci fiducia: il risultato elettorale premia il nostro impegno e ci rafforza. Continueremo il nostro lavoro, in Umbria e tutta l’Italia, per imprimere alla politica quel cambiamento che gli italiani chiedono ormai da anni”.

Poi, sul risultato in Umbria: “Parliamo di una Regione storicamente rossa che nel 2019 è passata di mano grazie a una Lega fortissima. Tuttavia, in questa tornata elettorale, alcuni voti persi dalla Lega non sono stati compensati dalla forza di Fratelli d’Italia. Questo ci deve far riflettere. Faccio comunque i complimenti alla candidata vincente, che ha ottenuto un risultato importante”.

Sul risultato di Alternativa Popolare: “Posso dire con orgoglio che abbiamo portato anche più di quanto fosse prevedibile. Abbiamo fatto la nostra parte e non abbiamo nulla da recriminare, al contrario di quello che fa la sinistra quando perde. Come centrodestra dobbiamo fare un esame di coscienza e lavorare meglio. Tesei ha fatto tantissimo, ma forse non ha comunicato i suoi risultati nel modo giusto”.