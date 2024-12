Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Bilancio fine anno Provincia di Livorno, presidente: “Priorità scuole e strade”.

Bilancio fine anno di Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci presidente Provincia di Livorno, ed Eleonora Agostinelli, vicepresidente “L’unica Provincia con due donne presidente e vicepresidente”.

Provincia di Livorno che ha recentemente rinnovato l’elezione del Consiglio. Elezione che, ricordiamo, come quella del presidente, non consente ai cittadini di andare alle urne. Votano solo sindaci e consiglieri comunali.

Bilancio di fine anno e tematiche principali su cui lavorare nel 2025.

Parte da scuole e strade la presidente Scarpellini con la vice Agostinelli.

Scuole “alcune in condizioni decorose, altre che hanno necessità di una riqualificazione totale. Il fallimento più grande della gestione di questo ente è la gestione dell’istituto alberghiero di Rosignano, a causa di mancate promesse da parte del Governo. Abbiamo cercato di portare avanti una programmazione strutturata cercando di dare sicurezza prima e decoro poi.

Strade e ponti: “Un gran numero versano in condizioni non buone, inoltre sono stati colpiti dalle alluvioni. Ci siamo attivati subito affinché alcuni Comuni non rimanessero isolati”.

Scarpellini: “Per me è un’ossessione il tema delle periferie e del centro. C’è una rarefazione demografica che farà sì che ci sarà sempre più centralizzazione verso grandi centri dove sono i servizi. La Provincia è garante di democrazia in questo senso. Un soggetto che ha capacità tenere l’occhio allo stesso modo su scuola Marciana Marina come sul liceo Cecioni di Livorno”.

“L’azione principale è stata di portare avanti le funzioni della Provincia nonostante le risorse sempre più scarse. Terminiamo l’anno con nove progetti che diventeranno dieci che ci siamo aggiudicati in tema di importanti Interreg, mobilità sostenibile e transizione ecologica, con una forte ricaduta sui territori per un totale di quasi 5 milioni di euro di ritorno, cosa di cui siamo estremamente soddisfatti. Negli ultimi mesi si è verificato l’evento alluvionale traumatico che ha colpito a più riprese, per un mese intero, le nostre zone, e che ha comportato interventi milionari per gravi urgenze. Restiamo quindi in attesa di avere ristoro rispetto a queste spese. Per riassumere, grandi impegni anche la volontà strenua di esserci e di far valere il nostro lavoro”.

Poi, fa il punto su due tra le tematiche “più calde”: scuole e strade. “I nostri edifici scolastici – prosegue – si trovano in situazioni diverse. Poche sono quelle in condizioni dignitose, molte quelle che non lo sono, con strutture, fortunatamente non troppe, che necessitano di una riqualificazione urgente e a più livelli. Il più grosso fallimento di questo ente è la gestione dell’istituto alberghiero di Rosignano, avvenuto a causa di alcune mancate promesse da parte del Governo. In generale il tentativo è stato quello di portare avanti una programmazione strutturata cercando di dare sicurezza prima e decoro poi. Per quanto riguarda la questione strade e ponti, un gran numero di essi versano in condizioni non buone e sono stati ulteriormente danneggiate dalle alluvioni. Ci siamo attivati subito, per quanto possibile, affinché alcuni comuni non rimanessero isolati”.