LIVORNO – Caruso presidente Consiglio Livorno: Vaccaro e Ricci vice. Centrodestra ko

Pietro Caruso, Pd, presidente Consiglio Livorno. Vicepresidenti Costanza Vaccaro, opposizione, candidata sindaca Alternativa Popolare di Bandecchi, e Francesca Ricci, maggioranza, Livorno Civica, lista a sostegno sindaca Luca Salvetti, vicepresidenti.

Caruso, Vaccaro e Ricci eletti nel Consiglio Comunale di venerdì 5 luglio.

Il grande sconfitto è il centrodestra a Livorno, non solo alle amministrative 2024 vinte al primo turno con il bis del sindaco Luca Salvetti, centrosinistra. Ma anche in Consiglio Comunale.

Per la vicepresidenza all’opposizione, 13 voti per Costanza Vaccaro, 5 voti per Alessandro Perini, Fratelli d’Italia.

Centrodestra furioso con Fratelli d’Italia, Lega Salvini e il candidato sindaco Alessandro Guarducci, prossimo a ufficializzare l’ingresso in Forza Italia.

E Carlo Ghiozzi, unico consigliere comunale eletto Lega Salvini, annuncia: “Ostruzionismo per i prossimi cinque anni. E’ stata calpestata la democrazia”.

Centrodestra con tanto di bagarre consiliare nei confronti di Costanza Vaccaro, che dal centrodestra, Lega Salvini, proviene.

Per Marcella Amadio, Fratelli d’Italia, “Non credo che Vaccaro rappresenti le minoranze”

Non c’è vicepresidenza per il centrodestra dunque. Per l’opposizione è eletta vicepresidente Costanza Vaccaro che dunque intercetta il voto Pd/centrosinistra

Pietro Caruso confermato presidente al ballottaggio con il candidato di centrodestra Andrea Dinelli, lista Guarducci sindaco, nelle prime due votazioni non era stata raggiunta la maggioranza qualificata