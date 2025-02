Forza Italia Livorno, Elisa Amato confermata segretaria

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Elisa Amato confermata segretaria comunale di Forza Italia Livorno nel congresso presieduto da Matteo Mastrini, responsabile organizzazione del partito toscano e sindaco di Tresana, che ha portato anche i saluti del segretario regionale Marco Stella. Subito dopo, ha preso la parola l’onorevole Chiara Tenerini, segretaria provinciale, che nel suo intervento ha trasmesso i saluti del segretario nazionale Antonio Tajani e della vice segretaria nazionale Deborah Bergamini. Tenerini ha ribadito i valori fondanti di Forza Italia, “sottolineando il dovere di interpretare il proprio ruolo politico nel solco del testamento morale lasciato da Silvio Berlusconi, che ha sempre creduto in un centrodestra moderato, liberale ed europeista”. Alessandro Guarducci, consigliere comunale, candidato sindaco centrodestra amministrative 2024. “Ora rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per il partito e soprattutto per la città”

La candidata alla segreteria comunale, Elisa Amato, già consigliera comunale dal 2014 al 2019 e alla guida del partito cittadino dal 2019, ha presentato la sua mozione congressuale. Nel suo intervento, evidenzia Forza Italia Livorno, Amato ha affrontato le principali criticità della città e lanciato alcune iniziative che il partito metterà in campo nei prossimi mesi per offrire soluzioni concrete ai cittadini livornesi.

“A livello nazionale ed europeo, Forza Italia continua a rappresentare il perno del centrodestra moderato, portando avanti i principi del Partito Popolare Europeo: difesa dell’economia di mercato, sostegno alle imprese e ai lavoratori, centralità della famiglia e una visione europeista ma senza cedimenti su sovranità e interessi nazionali. Anche a Livorno, il partito si propone come punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, fatta di competenza e pragmatismo.

La nuova segreteria comunale è già al lavoro per raccogliere le sfide del presente e costruire una proposta politica sempre più vicina alle esigenze dei livornesi”.