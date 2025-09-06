Livorno in piazza per la Palestina: migliaia di persone in corteo fino al porto

LIVORNO – Una manifestazione di portata enorme in termini di partecipazion e quella di cui Livorno è stata protagonista per la Palestina.

Sindaco Luca Salvetti : “Da Livorno il messaggio forte di umanità, sostegno e aiuto a chi sta soffrendo. Stop alle barbarie nei territori palestinesi, largo agli aiuti umanitari, via immediato al processo di pace”.

Usb Livorno: “Raccogliendo l’appello dei portuali Calp e USB di Genova e del Gruppo Autonomo Portuali di Livorno, la nostra organizzazione sindacale promuovendo, insieme ad altre realtà Livornesi che si riconoscono dentro la sigla ‘Livorno per la Palestina’ (ex Caserma Occupata, Gap, Associazione Livorno Palestina e altri) la grandissima manifestazione di ieri, venerdì 5 settembre, ha annunciato lo sciopero generale immediato in caso di assalto della Global Sumud Flotilla. Nel porto di Livorno, come negli altri porti Italiani a partire da Genova, USB fa appello a tutta la cittadinanza, alle associazioni, comitati, istituzioni e singoli cittadini, a partecipare ed essere presenti in massa. La copertura di sciopero sarà per tutti i settori grazie alla proclamazione nazionale che USB ha già annunciato”.

Poi: “Livorno ha risposto in massa all’appello animando una delle manifestazioni più grandi degli ultimi tempi che è terminata con l’occupazione del varco Fortezza. In quella occasione, insieme alle altre realtà organizzatrici, abbiamo lanciato, anche per Livorno, lo sciopero immediato in caso di assalto alla Global Flotilla e il blocco del porto di Livorno”.