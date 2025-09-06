30.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Livorno in piazza per la Palestina: migliaia di persone in corteo fino al porto

Tantissimi cittadini, famiglie intere, hanno sfilato da piazza Grande in Fortezza Vecchia. Solidarietà a Global Sumud Flotilla. Usb Livorno annuncia sciopero in caso di assalto a Flotilla e blocco porto. Sfila anche il Comune di Rosignano con vicesindaco Settino. Sindaco Salvetti: "Stop alle barbarie nei territori palestinesi"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
Livorno sfila per a Palestina (Foto di Cinzia Gorla)
LIVORNO – Una manifestazione di portata enorme in termini di partecipazione quella di cui Livorno è stata protagonista per la Palestina.
(Foto di Cinzia Gorla)
In migliaia di persone si sono date appuntamento in piazza Grande venerdì nel tardo pomeriggio. Con tantissimi cittadini, famiglie intere, a sfilare in un lunghissimo corteo per le strade della città fino al varco del porto in Fortezza Vecchia con un’occupazione pacifica.
(Foto Fb Usb Livorno)
(Foto Fb Cgil Livorno)
Tra i partecipanti anche il Comune di Rosignano Marittimo capitanato da vicesindaco Mario Settino con fascia tricoloree assessora Susanna Masoni. Comune che, ricordiamo, ha disposto lo stop alla vendita di prodotti israeliani nelle farmacie comunali: “Porre fine al genocidio in atto a Gaza. No a qualsiasi guerra. Le armi non siano mai la soluzione per qualsiasi controversia tra i popoli”.
Nella foto, vicesindaco Settino con assessora Masoni (Foto Fb M5S Rosignano)
Sindaco Luca Salvetti: “Da Livorno il messaggio forte di umanità, sostegno e aiuto a chi sta soffrendo. Stop alle barbarie nei territori palestinesi, largo agli aiuti umanitari, via immediato al processo di pace”.
Usb Livorno: “Raccogliendo l’appello dei portuali Calp e USB di Genova e del Gruppo Autonomo Portuali di Livorno, la nostra organizzazione sindacale promuovendo, insieme ad altre realtà Livornesi che si riconoscono dentro la sigla ‘Livorno per la Palestina’ (ex Caserma Occupata, Gap, Associazione Livorno Palestina e altri) la grandissima manifestazione di ieri, venerdì 5 settembre, ha annunciato lo sciopero generale immediato in caso di assalto della Global Sumud Flotilla. Nel porto di Livorno, come negli altri porti Italiani a partire da Genova, USB fa appello a tutta la cittadinanza, alle associazioni, comitati, istituzioni e singoli cittadini, a partecipare ed essere presenti in massa. La copertura di sciopero sarà per tutti i settori grazie alla proclamazione nazionale che USB ha già annunciato”.
Poi: “Livorno ha risposto in massa all’appello animando una delle manifestazioni più grandi degli ultimi tempi che è terminata con l’occupazione del varco Fortezza. In quella occasione, insieme alle altre realtà organizzatrici, abbiamo lanciato, anche per Livorno, lo sciopero immediato in caso di assalto alla Global Flotilla e il blocco del porto di Livorno”.
Ieri la CGIL Livorno, insieme alla rete Livorno per la Palestina e 🌊 migliaia di cittadine e cittadini, è scesa in piazza per manifestare solidarietà al popolo palestinese e per sostenere la spedizione umanitaria della 🚢 Global Sumud Flotilla.💚 Una grande mobilitazione per chiedere pace ✌️, giustizia ⚖️ e diritti umani universali. ❌ Contro ogni forma di oppressione e violenza. 👉 La solidarietà è il nostro impegno quotidiano.
(Foto Fb Cgil Livorno)

Cgil Livorno: “La Cgil Livorno, insieme alla rete Livorno per la Palestina e migliaia di cittadine e cittadini, è scesa in piazza per manifestare solidarietà al popolo palestinese e per sostenere la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Una grande mobilitazione per chiedere pace, giustizia e diritti umani universali. Contro ogni forma di oppressione e violenza”

