Global Sumud Flotilla per Gaza, Cgil: “Pronti a bloccare porti di Livorno e Piombino”

LIVORNO – Global Sumud Flotilla per Gaza, dopo i porti di Genova e Venezia anche i porti Livorno e Piombino pronti al blocco delle attività..

In una Toscana in cui si stanno mobilitando le iniziative per Gaza

Cgil Livorno e Filt Cgil Livorno: “Livorno il suo porto e la comunità portuale, fatta di lavoratori e lavoratrici, ha da sempre mostrato grande sensibilità e solidarietà per le popolazioni di qualsiasi nazionalità e estrazione sociale che attraversano difficoltà. L’accoglienza è nella nostra natura, siamo una città che da secoli accoglie oppressi e diseredati.

Per queste ragioni la Cgil e la Filt Cgil di Livorno sostengono la missione Global Sumud Flotilla.

Nel caso tale missione umanitaria venisse ostacolata o, peggio ancora, violentemente repressa, la Filt e la Cgil mobiliteranno i portuali e tutto il mondo del lavoro: siamo pronti a bloccare le attività nei porti di Livorno e Piombino in segno di solidarietà con chi sta operando per salvare vite umane nella striscia di Gaza, dove si sta quotidianamente consumando il massacro del popolo palestinese inerme.

Nei prossimi giorni sono indette assemblee per informare lavoratori e lavoratrici sulla tragedia in atto in terra di Palestina”.

Mobilitazione ‘Fermiamo la barbarie’: “Per chiedere la fine della barbarie in corso a Gaza e affinché il Governo italiano assuma una posizione chiara e coerente a sostegno della pace, della giustizia e del diritto internazionale, la Cgil promuove per sabato 6 settembre una giornata nazionale di mobilitazione, con manifestazioni in numerose piazze italiane. Inoltre, l’iniziativa intende esprimere pieno sostegno all’azione umanitaria e nonviolenta promossa dalla Global Sumud Flotilla.

“Non possiamo più accettare che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti e che continui la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole”.

Gli appuntamenti in Toscana

AREZZO

A San Giovanni Valdarno sit-in dalle 21.30 presso il ponte Sandro Pertini

FIRENZE

A Firenze presidio flash mob ore 11 in ponte Santa Trinita

GROSSETO

A Grosseto fiaccolata: ritrovo ore 20 al Bastione Garibaldi (sala Eden). Presenti Cgil, Arci, Anpi e Lara Ghiglione della segreteria Cgil nazionale

LIVORNO

Venerdì 5 settembre manifestazione cittadina per la Palestina a Livorno in piazza Grande ore 18

LUCCA

A Lucca fiaccolata in centro storico (ritrovo ore 20.30 in piazzale Verdi, arrivo al Caffè delle Mura).

MASSA CARRARA

Alle 21.30 ritrovo in piazza della Stazione a Massa e partenza di una fiaccolata

PISA

Presìdi e volantinaggi dalle 17 alle 19 a Pisa (logge dei Banchi), Pontedera (piazza Curtatone), Volterra (piazza dei Priori)

PRATO – PISTOIA

Flash mob a Prato alle ore 17 in piazza dell’Università

SIENA

Sit-in a Siena alle ore 17 alla Lizza nel piazzale adiacente la sede Cgil. Soggetti promotori: Cgil, Arci, Anpi, Libera, Arcigay, Archivio UDI, Centro culturale Mara Meoni, Non Una di Meno, Forum per la pace Valdelsa, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Auser, Sunia, Comitato Siena 2, Left, SiSolidal, Associazione Spazio Livi, Versolab Aps, Associazione Futura Siena, Nuova associazione culturale Ulisse, Associazione Punto 8, Associazione Oltremani, Rete Senese contro il Riarmo