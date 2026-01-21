Sanità, il patto di Livorno: Monni blinda le specialità e lancia l’alleanza con Pisa

LIVORNO – Un ospedale che ha un secolo di vita sulle spalle, ma che nasconde al suo interno un motore d’eccellenza. È questa la fotografia scattata da Monia Monni, assessora regionale al Diritto alla salute, durante la sua visita al presidio di Livorno. Un tour operativo per tracciare la rotta dei prossimi cinque anni.

Il messaggio ai primari è stato netto. Il futuro della sanità labronica passa da un doppio binario: la costruzione del nuovo e la valorizzazione dell’esistente. Non ci saranno passi indietro. L’integrazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa sarà strategica, ma non penalizzante. L’assessora ha rassicurato i medici: l’ospedale di Livorno non perderà le sue specialità. L’obiettivo è evitare duplicazioni inutili per alzare il livello dell’assistenza, non tagliare servizi.

C’è poi la questione immobiliare. Il contrasto è evidente. Da una parte un edificio “stropicciato” dal tempo, dall’altra la qualità del personale. “Siamo consapevoli delle carenze strutturali”, ha ammesso Monni. Per questo la Regione mette sul piatto cifre imponenti. L’investimento complessivo tocca i 280 milioni di euro, più altri 50 milioni di risorse aggiuntive destinate a ospedale e territorio.

Nel frattempo, il vecchio non sarà abbandonato. La Regione spende circa tre milioni l’anno per le manutenzioni urgenti. Ci sono scadenze precise per i cantieri in corso: la ristrutturazione del Padiglione 5 sarà pronta per marzo 2026, mentre i lavori al Padiglione 24 termineranno entro fine luglio 2027.

Ma l’attesa è tutta per il nuovo monoblocco. Lo studio di fattibilità è pronto, disegnato ascoltando chi in corsia ci lavora ogni giorno. L’iter burocratico sta per accelerare. Entro un paio di mesi il progetto approderà in Conferenza dei Servizi. Subito dopo, la palla passerà all’Inail per la fase operativa.

Soddisfatta, ma realista, la direttrice generale della Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani. “Dai confronti emergono problemi oggettivi legati ai limiti strutturali”, ha confermato. Tuttavia, l’orgoglio per la competenza dei professionisti resta alto. Livorno è un patrimonio da salvaguardare in questa delicata fase di transizione.