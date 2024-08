LIVORNO – Prefetto di Livorno: incontro con sindaco e presidente Regione

Incontro tra il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti e il nuovo prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, alla Prefettura di Livorno.

Il prefetto Dionisi si è insediato lo scorso 15 luglio.

Giani: “Avevamo concordato la necessità di fissare un incontro per parlare delle varie questioni e verificare la nostra sintonia e la lunghezza d’onda con cui affrontarle. E’ la prima volta che ci vediamo da quando meno di un mese fa ha assunto la carica di prefetto”.

Prefetto Dionisi: “E’ stato un incontro amichevole e collaborativo. Abbiamo parlato di tanti temi concreti che riguardano Livorno e la sua provincia, temi soprattutto legati allo sviluppo di questo territorio che deve passare chiaramente attraverso il rafforzamento delle infrastrutture, il miglioramento dei servizi. C’è piena sintonia tra la Prefettura, la Regione e il Comune. Lavoreremo in maniera sinergica, in maniera assolutamente leale e collaborativa, perché quello che interessa alle tre istituzioni è il benessere del territorio, senza lasciare indietro nessuno. Il territorio deve crescere tutto insieme in maniera equa, sostenibile, equilibrata, per il bene di questo territorio ma anche per il bene della Toscana”.

Sindaco Salvetti: “Mi limito a disegnare tre passaggi di questo mese in cui abbiamo condiviso il lavoro con il nuovo prefetto: lo sbarco dei migranti, la gestione del più grande evento livornese ovvero Effetto Venezia e la presa in carico di piccole e grandi criticità che riguardano il mondo del lavoro. Questi tre punti evidenziano la solidarietà, il senso di comunità e lo stare insieme, le questioni legate al lavoro. Sono in poche battute l’essenza di quello che stiamo chiamati a fare ogni giorno e in tutti e tre i casi c’è stata una gran bella collaborazione, una comunione di intenti ed anche uno stile nell’affrontare una questione che, secondo me, è essenziale”.

Giani: “Per Livorno, naturalmente, è importantissimo l’iter che sta seguendo la darsena Europa che oggi è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, ottenuta con molte prescrizioni. L’interlocuzione fra il livello operativo locale e il livello delle istituzioni nazionali per favorire lo sviluppo è importantissimo. Per la darsena in Europa, tra l’altro, sono previsti 600 milioni di investimenti, 200 dei quali li mette la Regione. Il tutto avviene nel quadro della trasformazione urbanistica di Livorno con il ponte (il riferimento è alla nuova struttura che sorgerà in località Tre Ponti, ndr) che arriverà tra non molto, dopo che in Sicilia è stata costruita l’intera arcata. Sarà una trasformazione vera e propria per questa città, con la Regione impegnata a ridarle volto dopo l’alluvione del 2017”.

“Ci sono poi gli interventi che riguardano la provincia. Pensate a Piombino, dove ci sono gli aspetti legati alle acciaierie da un lato e al porto con la concessione delle aree demaniali in cui fare gli investimenti dall’altro, ma anche con la questione della continuità territoriale con l’isola d’Elba. Armatori, sindacati, cittadini, si rivolgono alla Regione, ma anche alla Prefettura, anche ai Comuni. Personalmente ritengo di aver impostato una lunghezza d’onda giusta e corretta con il prefetto, nella consapevolezza che la sintonia fra le istituzioni è l’elemento fondamentale per offrire servizi ai cittadini”.