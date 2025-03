Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Sindaco di Piombino con Piantedosi: “Obiettivo distribuzione più equa Cas”

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, FdI, e Vittorio Ceccarelli, assessore alla sicurezza del Comune di Piombino, provincia di Livorno, a Roma hanno incontrato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Francesco Ferrari: “Un’occasione per affrontare direttamente con il ministro alcuni temi importanti per il territorio. In particolare la grande presenza di Cas: dei cinque della provincia di Livorno, infatti, tre sono a Piombino, uno dei quali con oltre trecento ospiti. L’obiettivo, condiviso anche il prefetto Giancarlo Dionisi, è quello di operare una distribuzione più equa sul territorio in modo che il numero delle strutture e dei loro residenti sia coerente con il numero di abitanti delle città che li ospitano”.