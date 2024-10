Basket A2: la Libertas Livorno limita i danni nel finale a Rieti

Getting your Trinity Audio player ready...

Real Sebastiani Rieti – Libertas Livorno 1947 97-78 (28-24, 49-41, 82-55)REAL SEBASTIANI RIETI

: Skylar Spencer 20 (9/14, 0/1), Giorgio Piunti 16 (2/2, 2/2), Jazz Johnson 15 (2/2, 3/5), Marco Spanghero 9 (3/6, 1/1), Diego Monaldi 8 (0/0, 2/6), Matteo Pollone 8 (1/2, 2/2), Alexander Cicchetti 7 (2/3, 0/2), Ion Lupusor 7 (1/1, 1/3), Alvise Sarto 4 (0/0, 1/3), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/2), Cicchetti Mattia 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Skylar Spencer 6) – Assist: 23 (Jazz Johnson 7)

LIBERTAS LIVORNO: Quinton Hooker 15 (2/5, 3/7), Nazzareno Italiano 14 (2/3, 3/6), Gregorio Allinei 13 (2/3, 3/4), Ariel Filloy 10 (1/1, 1/4), Francesco Fratto 9 (2/3, 1/3), Tommaso Fantoni 7 (3/3, 0/0), Andrea Bargnesi 5 (1/1, 1/3), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Luca Tozzi 1 (0/1, 0/0), Adrian Banks 0 (0/1, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 19 1 + 18 (Quinton Hooker 6) – Assist: 15 (Nazzareno Italiano, Ariel Filloy 4)

RIETI – Un altro ko in campionato di A2 di basket per la Libertas Livorno.

Troppo forte la Real Sebastiani Rieti per la Libertas. Al PalaSojourner finisce 97-78 al termine di una partita che è rimasta aperta per 20’. All’intervallo lungo, sebbene i Sabini fossero in vantaggio di 8 lunghezze (49-41) gli amaranto erano ancora agganciati agli avversari. La terza frazione, però, è stata un monologo della Real Sebastiani: 33-14 e gara chiusa. Gli ultimi minuti sono stati di pura accademia.

La Libertas nel finale con un parziale di 13-0 ha limitato i danni ed è riuscita a risalire anche a -17. In casa amaranto, non si è accesa la luce di Banks (per lui solo 2 tiri presi dal campo) e senza il suo maggiore terminale offensivo, la squadra ha fatto fatica. Nota di merito per i circa 40 tifosi che non hanno mai smesso di incitare la squadra anche quando il passivo si faceva via via più pesante.

Adesso c’è da girare pagina e da pensare subito alla trasferta di sabato sera a Forlì.