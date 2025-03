Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Generazione Vespucci: giovanissimi velisti a bordo della più bella del mondo durante le tappe del tour Mediterraneo.

A Livorno la tappa da Civitavecchia 3-4 giugno 2025, ultima tappa del tour.

La Federazione italiana vela Fiv, in collaborazione con Difesa Servizi Spa e Marina Militare Italiana, annuncia l’apertura delle candidature per ‘Generazione Vespucci’, progetto per giovani tesserati Fiv “di vivere la straordinaria esperienza della navigazione a bordo della nave scuola della Marina, Amerigo Vespucci”.

Il progetto prevede tappe lungo il tour Mediterraneo della Nave Vespucci, durante le quali ragazzi tra i 14 e i 17 anni di età potranno imbarcarsi e prendere parte alla vita di bordo.

Le tappe a cui i giovanissimi velisti possono partecipare sono: Venezia-Ancona 31 marzo – 1 aprile; Ancona-Ortona 3-4 aprile; Reggio Calabria-Palermo 6-7 maggio; Palermo Napoli 11-13 maggio; Napoli-Cagliari 17-19 maggio Cagliari-Gaeta 24-26 maggio; Gaeta-Civitavecchia 29-30 maggio; Civitavecchia-Livorno 3-4 giugno.

Per ciascuna tappa, sarà previsto un numero limitato di posti, “garantendo un’esperienza immersiva e formativa per ogni partecipante”.

Le iscrizioni sono aperte secondo le date stabilite dal bando ufficiale.

Come si legge nel bando, “l’evento è dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni che desiderano vivere un’esperienza unica di navigazione a vela, scoprendo le meraviglie delle coste italiane a bordo della signora dei mari”.

Per candidarsi, i tesserati dovranno: compilare il modulo di iscrizione online, disponibile sul sito ufficiale della Fiv, e presentare un video motivazionale, della durata massima di 30 secondi, nel quale il ragazzo illustri le motivazioni per cui desidera partecipare a questa esperienza.