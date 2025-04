Giulio Lombardi trionfa nel fioretto agli Europei Under 23 di Tallinn

Getting your Trinity Audio player ready...

Un’altra straordinaria giornata per la scherma azzurra, un altro trionfo per il monsummanese Giulio Lombardi. Il fiorettista toscano, cresciuto sulle pedane del Fides Livorno e lanciato nel mondo della grande scherma dal maestro Giuseppe Pierucci, ha conquistato il titolo europeo Under 23 a Tallinn, facendo nuovamente risuonare l’Inno di Mameli per la seconda volta dopo Budapest 2023. A coronare la festa italiana anche il bronzo del compagno Damiano Di Veroli, a dimostrazione della forza del gruppo azzurro.

Lombardi, oggi atleta delle Fiamme Gialle, ha messo in fila una serie di prestazioni maiuscole: dopo aver liquidato l’ucraino Korzhovoi (15-4) e il francese Spichiger (15-5), ha centrato la certezza della medaglia superando lo svedese Broberg (15-6). Il momento clou è arrivato in semifinale, dove Giulio ha avuto la meglio nel derby tutto azzurro con Di Veroli, imponendosi per 15-13 in una sfida di altissimo livello tecnico ed emotivo.

In finale, Lombardi ha sfoderato un’altra prova di forza contro il francese Anane, dominando fin dall’inizio e chiudendo con un netto 15-8. Per il giovane livornese si tratta di una conferma ad altissimo livello dopo il titolo europeo conquistato due anni fa in Ungheria e dopo il bronzo ottenuto l’anno scorso ad Antalya.

La giornata trionfale per i colori azzurri è proseguita anche grazie a un’altra medaglia portata in dote dal glorioso circolo di via Allende. il bronzo di Cosimo Bertini nella sciabola maschile, che continua così il suo momento d’oro dopo il recente trionfo mondiale Under 20 a Wuxi. Terzo gradino del podio per il labronico: numero 1 dopo la fase a gironi, il livornese nel suo primo match di giornata ha superato per 15-10 il bulgaro Pelov. Negli ottavi di finale, il campione del mondo Under 20 di Wuxi ha avuto la meglio sul francese Berger con il risultato di 15-14 entrando tra i migliori otto. Nei quarti di finale Bertini ha vinto, controllandolo fin dai primi istanti, il match contro l’ungherese Pech per 15-7 centrando la zona medaglie. Lo stop per lo sciabolatore del Fides è arrivato contro il polacco Denkiewicz all’ultimo respiro, con il punteggio di 15-14.