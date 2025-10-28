Il Livorno si smarrisce a Perugia: gli amaranto finiscono ko

Getting your Trinity Audio player ready...

PERUGIA – Il Perugia torna a vincere davanti al pubblico del Renato Curi superando il Livorno per 2-0 al termine di una partita combattuta ma poco spettacolare nel primo tempo. Gli umbri di Tedesco hanno saputo colpire nei momenti decisivi, mentre gli amaranto di Formisano hanno pagato la poca incisività sotto porta.

Il match si apre con grande intensità. Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza risparmiarsi nei contrasti. Al 7’ si accende subito la gara con diversi duelli a centrocampo. L’attaccante Dionisi prova a scuotere i suoi con due iniziative personali: al 12’ va al tiro dal limite, ma la conclusione termina a lato. Poco dopo protesta per un possibile rigore, ma l’arbitro lascia correre.

Al 21’ episodio chiave: contatto in area su Cioffi, il direttore di gara assegna inizialmente un rigore al Livorno, ma dopo il richiamo del VAR torna sui suoi passi e annulla la decisione tra le proteste amaranto.

La partita resta nervosa. Volano cartellini: Hamlili e Riccardi finiscono sul taccuino dell’arbitro, mentre dalle panchine arrivano scintille che portano a due espulsioni. Poche le occasioni vere: al 36’ Montevago spreca un’ottima chance in area, mentre nel recupero Giunti impegna Seghetti. Si va al riposo sullo 0-0, dopo un primo tempo più acceso che spettacolare.

La seconda frazione si apre con un cambio nel Livorno: dentro Panaioli per Marchesi. Gli amaranto provano a partire forte, ma è il Perugia a colpire.

All’8’ il guizzo che cambia la partita: Kanoute lascia partire un rasoterra dai venticinque metri che, deviato da Seghetti, bacia il palo e si insacca. Perugia in vantaggio 1-0.

Il Livorno accusa il colpo. Dionisi e compagni provano a reagire, ma la squadra appare confusa e poco lucida. Al 18’ Esposito tenta la mossa della disperazione inserendo Di Carmine e Odjer, ma la musica non cambia.

Al 25’ arriva il raddoppio: Montevago, rapido a raccogliere una respinta del portiere su tiro di Manzari, mette dentro da due passi. Perugia-Livorno 2-0 e partita virtualmente chiusa.

I padroni di casa sfiorano anche il tris al 36’, quando Montevago centra in pieno il palo su assist proveniente dalla destra. Nel finale, solo il tempo per l’ammonizione di Calapai e i quattro minuti di recupero, prima del triplice fischio che sancisce il successo umbro.

Vittoria meritata per un Perugia cinico e compatto, bravo a sfruttare gli episodi. Il Livorno, generoso ma impreciso, dovrà ritrovare brillantezza offensiva e concretezza nelle prossime sfide.

Il tabellino

Perugia – Livorno 2-0

PERUGIA (4-3-3)

: Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo; Megalaitis, Bartolomei, Giunti; Manzari (80′ Calapai), Montevago (83′ Bacchin), Kanoute (75′ Ogunseye). All. Tedesco.

LIVORNO (4-3-3): Seghetti; Mawete (84′ Gentile), Monaco, Noce, Antoni; Peralta, Hamlili (63′ DI Carmine), Marchesi (46′ Panaioli); Biondi (63′ Odjer), Dionisi (74′ Panattoni), Cioffi. All. Formisano.

RETI: 54′ Kanoute (P), 70′ Montevago (P).

NOTE: Ammoniti: Hamlili (L), Riccardi (P), Marchesi (L), Calapai (P).