La Libertas Livorno alla prima vittoria del 2025 contro Forlì

Libertas Livorno 1947 – Unieuro Forlì 80-73 (21-14, 18-19, 18-19, 23-21)LIBERTAS LIVORNO

: Adrian Banks 21 (6/11, 3/7), Dorin Buca 14 (5/5, 0/0), Nazzareno Italiano 12 (0/1, 3/4), Luca Tozzi 9 (2/4, 1/1), Andrea Bargnesi 8 (1/2, 2/3), Tommaso Fantoni 5 (2/3, 0/0), Ariel Filloy 5 (1/2, 1/7), Quinton Hooker 3 (0/4, 1/3), Gregorio Allinei 3 (0/2, 1/2), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 36 4 + 32 (Dorin Buca 8) – Assist: 19 (Adrian Banks 8)

UNIEURO FORLI’: Davide Pascolo 15 (5/6, 1/1), Toni Perkovic 14 (3/8, 2/10), Raphael Gaspardo 14 (4/11, 0/4), Riccardo Tavernelli 12 (0/0, 4/5), Shawn Dawson 8 (4/10, 0/2), Daniele Magro 6 (2/3, 0/0), Daniele Cinciarini 4 (1/5, 0/4), Luca Pollone 0 (0/0, 0/1), Angelo Del chiaro 0 (0/3, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 48 18 + 30 (Raphael Gaspardo 12) – Assist: 9 (Riccardo Tavernelli 3)

LIVORNO – Ritorno alla vittoria in una sfida cruciale per la Libertas Livorno.

Incantesimo spezzato: dopo quattro sconfitte consecutive la Libertas torna a vincere. È il primo successo del 2025. I due punti sono arrivati al termine di una prestazione di grande spessore che ha visto gli amaranto praticamente sempre in vantaggio (tranne il 6-9 iniziale) anche con largo margine. Forlì ha confermato pregi e difetti: grande talento, ma anche scarsa costanza di rendimento nel contesto anche di una singola partita. Romagnoli privi di Parravicini e nella parte conclusiva della gara, pure senza Dawson.

Libertas orfana di Fratto – in panchina per onor di firma – e con Hooker non ancora al top per via della sindrome influenzale che lo ha tormentato per tutta la settimana. Amaranto subito dentro la partita con una mira eccezionale da oltre l’arco dei 6.75. Il primo quarto finisce 21-14, ma è nel secondo che la Libertas scappa e raggiunge il +18 (36-18). Forlì fatica a trovare il canestro e Livonro invece gioca come un orologio svizzero. Tuttavia, nel finale di tempo, la squadra di Martino accorcia le distanze e si porta a -6 all’intervallo lungo (39-33).

Da lì un lungo testa a testa, ma la Libertas – grazie ad un ottimo Banks, a un Dorin Buca scintillante e alle ottime prestazioni di Bagnesi e Tozzi – non molla mai l’inerzia. Forlì arriva a-2 (44-42), ma poi la Libertas riparte e mantiene gli avversari a distanza di sicurezza.

La vittoria, quindi, arriva in scioltezza anche se Forlì ha catturato 12 rimbalzi in più. Mercoledì gli amaranto tornano a giocare al PalaMacchia. Appuntamento alle 20.45 contro Orzinuovi per un’altra partita da vincere a tutti i costi.