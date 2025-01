Libertas Livorno, c’è Forlì per invertire la rotta

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Livorno, la rotta va invertita.

Alla Libertas di serie A2 serve un laccio emostatico per arrestare l’emorragia di risultati cominciata con l’avvento del 2025. Dall’inizio dell’anno gli amaranto hanno collezionato soltanto sconfitte (4) e adesso hanno assoluta urgenza di ritrovare il sorriso. Di certo l’avversario che si pone dinanzi a Fantoni e compagni non è dei più semplici. Forlì, infatti è squadra di prima fascia, costruita per puntare alla promozione. Al momento si trova lontana dalla vetta a causa di una serie di infortuni che ne hanno condizionato il cammino rendendolo altalenante. I giocatori da temere sono il tirato croato Perkovic (15 di media), l’israeliano Shawn Dawson (finalmente rientrato dopo aver trascorso settimane in infermeria), l’ala forte Gaspardo e gli esterni Parravicini, Tavernelli e Cinciarini. Coach Martino, insomma, ha a disposizione un roster completo e di alta qualità.

La Libertas – che sarà priva di Fratto, ma recupera Allinei e Hooker – dovrà giocarsela con la massima attenzione difensiva che può garantire attacchi meno ansiosi. Sarà determinante mantenere il punteggio su un livello basso. Fondamentale sarà anche l’apporto della tifoseria. Il PalaMacchia è chiamato a trascinare la squadra in questa fase così delicata della stagione.

Palla a due il 26 gennaio alle 18. Arbitri Attard, Fiore e Rodia