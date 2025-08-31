Libertas Livorno, ottime indicazioni dal test con Bergamo

Getting your Trinity Audio player ready...

Blu Basket Bergamo – Libertas Livorno 78-101 (17-34, 16-19, 23-33, 22-15)BLU BASKET

: Dickert ne, Bossi 6, Touré, Harrison 12, Piccirilli 6, Loro 11, Bogliardi 5, Zhytenov ne, Nobili 6, Udom 15, Lombardi 3, Bartoli 11, Guiducci 3. All. Zanchi.

LIBERTAS LIVORNO: Zanchetta, Nilo, Woodson 22, Sipala, Tiby 28, Valentini 10, Fantoni 4, Tozzi 11, Filloy 8, Piccoli 6, Isotta 3, Possamai 4, Filoni 5. All. Diana.

BERGAMO – Nella terza amichevole precampionato la Libertas ha brillato sul parquet di Carugate al cospetto del Blu Basket Bergamo che gli amaranto ritroveranno nel prossimo campionato di A2.

Come in ogni scrimmage, il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto. La Libertas Livorno ha vinto il primo per 34 a 17, il secondo per 19 a 16 e il terzo per 33 a 23. Il quarto è andato ai padroni di casa con il punteggio di 22 a 15. La somma dei parziali è stata di 101 a 78 per la squadra di Andrea Diana, chirurgica da 3 punti (17 su 40) e molto precisa da 2 (14/23).

Molto bene Tiby (28) e Woodson (22), ma è stata tutta la squadra a muoversi bene. Splendido il primo quarto con la Libertas Livorno che ha subito preso a menar le danze (23-4 al 5’). Con il passare dei minuti il vantaggio (complessivo) si è dilatato fino a superare le 30 lunghezze. Bergamo nell’ultimo quarto ha piazzato un parziale iniziale di 14-0 che l’ha riportata a -16, ma poi ha ceduto il passo a una Libertas spietata e in palla.

Prossimo impegno degli amaranto, sabato 6 e domenica 7 settembre al Trofeo Lovari di Lucca in cui affronterà in semifinale i campioni d’Italia della Virtus Bologna.