16.1 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Libertas Livorno, ottime indicazioni dal test con Bergamo

Tre parziali su quattro a favore della formazione di coach Andrea Diana. Molto bene Tiby e Woodson, ma è stata tutta la squadra a muoversi bene.

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Libertas Livorno, ottime indicazioni dal test con Bergamo
Libertas Livorno, ottime indicazioni dal test con Bergamo (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Blu Basket Bergamo – Libertas Livorno 78-101 (17-34, 16-19, 23-33, 22-15)BLU BASKET

: Dickert ne, Bossi 6, Touré, Harrison 12, Piccirilli 6, Loro 11, Bogliardi 5, Zhytenov ne, Nobili 6, Udom 15, Lombardi 3, Bartoli 11, Guiducci 3. All. Zanchi.
LIBERTAS LIVORNO: Zanchetta, Nilo, Woodson 22, Sipala, Tiby 28, Valentini 10, Fantoni 4, Tozzi 11, Filloy 8, Piccoli 6, Isotta 3, Possamai 4, Filoni 5. All. Diana.

BERGAMO – Nella terza amichevole precampionato la Libertas ha brillato sul parquet di Carugate al cospetto del Blu Basket Bergamo che gli amaranto ritroveranno nel prossimo campionato di A2.

Come in ogni scrimmage, il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto. La Libertas Livorno ha vinto il primo per 34 a 17, il secondo per 19 a 16 e il terzo per 33 a 23. Il quarto è andato ai padroni di casa con il punteggio di 22 a 15. La somma dei parziali è stata di 101 a 78 per la squadra di Andrea Diana, chirurgica da 3 punti (17 su 40) e molto precisa da 2 (14/23).

Molto bene Tiby (28) e Woodson (22), ma è stata tutta la squadra a muoversi bene. Splendido il primo quarto con la Libertas Livorno che ha subito preso a menar le danze (23-4 al 5’). Con il passare dei minuti il vantaggio (complessivo) si è dilatato fino a superare le 30 lunghezze. Bergamo nell’ultimo quarto ha piazzato un parziale iniziale di 14-0 che l’ha riportata a -16, ma poi ha ceduto il passo a una Libertas spietata e in palla.

Prossimo impegno degli amaranto, sabato 6 e domenica 7 settembre al Trofeo Lovari di Lucca in cui affronterà in semifinale i campioni d’Italia della Virtus Bologna.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
16.4 °
15.1 °
95 %
1.5kmh
40 %
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Gaza (13)Eugenio Giani (12)Serie C (11)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati