Libertas Livorno, sfida punto a punto con Cividale ma passano i friulani

Libertas Livorno 1947 – UEB Gesteco Cividale 62-66 (18-15, 29-30, 12-16, 21-20)LIBERTAS LIVORNO

: Quinton Hooker 22 (7/12, 2/5), Ariel Filloy 13 (1/4, 3/4), Tommaso Fantoni 7 (3/4, 0/0), Adrian Banks 6 (2/7, 0/5), Nazzareno Italiano 6 (1/3, 1/7), Gregorio Allinei 4 (2/4, 0/1), Dorin Buca 2 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/1), Francesco Fratto 0 (0/2, 0/2), Francesco Deri 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Quinton Hooker 8) – Assist: 14 (Quinton Hooker 7)

UEB GESTECO CIVIDALE: Giacomo Dell’ agnello 17 (7/12, 1/3), Martino Mastellari 12 (2/3, 2/4), Eugenio Rota 9 (1/2, 1/2), Francesco Ferrari 9 (4/7, 0/2), Lucio Redivo 7 (1/2, 1/7), Derrick Marks 6 (1/7, 1/2), Gabriele Miani 5 (2/2, 0/0), Matteo Berti 1 (0/3, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Giacomo Dell’ agnello 8) – Assist: 15 (Giacomo Dell’ agnello, Eugenio Rota, Lucio Redivo 4)

LIVORNO – Il PalaMacchia non sorride alla Libertas Livorno. Con Cividale, nonostante una partita di alto livello, arriva un ko.

La Libertas tiene testa per 40’ alla solidissima Cividale, ma alla distanza viene piegata dalla truppa di Pillastrini. Peccato perché gli amaranto – ancora privi di Tozzi e di nuovo con un Banks opaco – con un pizzico di mira in più avrebbero potuto brindare per un successo dall’enorme valore. E invece Andreazza recrimina sulla scarsa vena al tiro da 3 (basti pensare che Italiano ha imbucato la prima tripla a partita finita dopo sei tentativi a salve) sulla prima parte del terzo quarto che ha visto i suoi ragazzi perdere troppi palloni e consegnare l’inerzia agli ospiti.

I primi due quarti sono andati via sul filo dell’equilibrio. La Libertas ha avuto in due occasioni la palla del +6 e del +7, ma poi si è fatta riprendere e ha chiuso sul 29-30 la prima metà della partita. Molto bene Hooker (alla fine saranno 22) e Fantoni. L’inizio della terza frazione è stato un incubo e per fortuna Cividale ne ha approfittato solo in parte (31-37). Nell’ultima frazione i gialloblù hanno provato l’allungo (41-49), ma è entrato in partita Filloy che ha riportato il match in parità. Rota e un ottimo Dell’Agnello, però hanno chiuso il conto mentre la Libertas continuava a fare incetta di errori di frenesia, conditi da un bel pizzico di sfortuna.