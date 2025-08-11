30.8 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in Pineta di Levante fra Vecchiano e Torre del Lago

A rinvenire i resti un uomo che era a passeggiare in bici con il cane nella zona nota anche per i bivacchi di spaccio. Ignota l'identità

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in Pineta di Levante fra Vecchiano e Torre del Lago
Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in Pineta di Levante fra Vecchiano e Torre del Lago (foto iCare)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

VECCHIANO – Una passeggiata in bici con il cane si è trasformata in un macabro ritrovamento per un residente della zona della Pineta di Levante fra Torre del Lago e Vecchiano.

Nel tardo pomeriggio di ieri (10 agosto), mentre camminava nella pineta di Levante, l’uomo ha notato, tra la fitta vegetazione e i resti di accampamenti abusivi, un corpo ormai ridotto quasi a uno scheletro.

Occultato da strati di vegetazione e degrado, il cadavere giaceva in un contesto già segnato da rifiuti e abusi d’uso dell’area.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato la zona e avviato accertamenti e rilievi. Non è possibile identificarne la persona: il corpo era privo di elementi riconducibili all’identità. Saranno l’autopsia e le analisi scientifiche – sulle eventuali tracce presenti o lo stato di conservazione – a determinare cause, tempistiche e possibile identità della vittima. 

La pineta è frequentemente attraversata da frequentazioni illecite, inclusi bivacchi e spaccio, situazione che complica le ricerche e solleva interrogativi sulle circostanze della morte. Gli investigatori stanno indagando anche su eventuali denunce di persone scomparse nella zona nei mesi scorsi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.8 ° C
30.8 °
29.8 °
35 %
3.1kmh
0 %
Mar
38 °
Mer
39 °
Gio
39 °
Ven
38 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)carabinieri (14)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)amichevole (10)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati