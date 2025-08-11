Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in Pineta di Levante fra Vecchiano e Torre del Lago

Getting your Trinity Audio player ready...

VECCHIANO – Una passeggiata in bici con il cane si è trasformata in un macabro ritrovamento per un residente della zona della Pineta di Levante fra Torre del Lago e Vecchiano.

Nel tardo pomeriggio di ieri (10 agosto), mentre camminava nella pineta di Levante, l’uomo ha notato, tra la fitta vegetazione e i resti di accampamenti abusivi, un corpo ormai ridotto quasi a uno scheletro.

Occultato da strati di vegetazione e degrado, il cadavere giaceva in un contesto già segnato da rifiuti e abusi d’uso dell’area.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato la zona e avviato accertamenti e rilievi. Non è possibile identificarne la persona: il corpo era privo di elementi riconducibili all’identità. Saranno l’autopsia e le analisi scientifiche – sulle eventuali tracce presenti o lo stato di conservazione – a determinare cause, tempistiche e possibile identità della vittima.

La pineta è frequentemente attraversata da frequentazioni illecite, inclusi bivacchi e spaccio, situazione che complica le ricerche e solleva interrogativi sulle circostanze della morte. Gli investigatori stanno indagando anche su eventuali denunce di persone scomparse nella zona nei mesi scorsi.