Danneggia auto, tenta di investire un uomo e fugge alla polizia: arrestato

FORTE DEI MARMI – È finito in manette a Forte dei Marmi un uomo di 56 anni per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito da segnalazioni giunte alla sala operativa relative a un soggetto che, aveva danneggiato due autovetture, con un martello, in zona Vittoria Apuana e tentato di investire un cittadino per poi allontanarsi alla guida di una Volkswagen Golf grigia.

Le pattuglie del commissariato, dopo aver intercettato il veicolo, hanno intimato l’alt al conducente che però si è dato alla fuga ponendo in essere una condotta di guida estremamente pericolosa e lanciando oggetti contro i veicoli di servizio, con velocità sostenuta lungo il viale a mare.

Nonostante il tentativo di fuga, gli operatori hanno bloccato il soggetto sul lungomare. All’interno dell’auto venivano rinvenuti un martello e un coltello da cucina con punta. Nell’operazione di polizia è stato rilevante anche il supporto della polizia municipale di Forte dei Marmi.

L’uomo, in stato di alterazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per gli accertamenti sanitari del caso. Al termine degli stessi, il soggetto è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.