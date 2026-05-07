Pietrasanta, insulti e botte al cameriere in piazza Duomo: scattano quattro denunce

PIETRASANTA – Un brutale pestaggio ai danni di un lavoratore nel cuore di Pietrasanta. È l’episodio su cui hanno fatto luce i Carabinieri della stazione cittadina, chiudendo il cerchio attorno a quattro uomini accusati in concorso di lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 19 aprile. Erano circa le 1,30 quando la vittima, un cameriere di origini senegalesi stabilmente residente in Versilia, si trovava in servizio tra i tavoli di un esercizio pubblico situato in piazza Duomo. Mentre era intento a servire un gruppo di avventori, la situazione è improvvisamente degenerata. In base a quanto ricostruito dai militari, uno dei clienti avrebbe prima iniziato a bersagliare il dipendente con una serie di frasi offensive, per poi passare rapidamente alle vie di fatto. All’aggressione fisica, scaturita in mezzo ai tavoli, si sono poi unite anche altre persone presenti in quel momento.

Il lavoratore, rimasto ferito sotto i colpi, ha necessitato dell’immediato intervento del personale del 118. I sanitari lo hanno soccorso sul posto e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale ‘Versilia’ per le cure mediche del caso.

Le indagini dell’Arma sono scattate a seguito della formale querela sporta dalla stessa vittima. Per risalire all’identità degli assalitori, gli investigatori hanno incrociato i racconti dei testimoni che hanno assistito alla scena con i preziosi filmati estrapolati dai circuiti di videosorveglianza, sia pubblici che privati, installati in zona. Il lavoro di analisi ha permesso alle divise di dare un nome e un volto ai presunti aggressori: si tratta di quattro cittadini di origine albanese, con un’età compresa tra i 25 e i 38 anni, deferiti a piede libero all’Autorità Giudiziaria.