Donna morta su una panchina a Viareggio, indagate due dottoresse

Il fasciscolo aperto dalla procura di Lucca è per omicidio colposo. Si attendono i risultati dell'autopsia: il medico legale ha 60 giorni di tempo per le conclusioni

VIAREGGIO – La procura di Lucca ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maria Rita Morrone, 65 anni, trovata senza vita il 14 agosto su una panchina dell’ex Campo d’Aviazione di Viareggio, dove viveva insieme al marito.

Due dottoresse dell’ospedale Versilia – una del pronto soccorso e una del reparto di dermatologia – sono indagate. La donna era stata recentemente curata per una patologia alla gamba. L’autopsia, eseguita dal medico legale Luigi Papi all’obitorio di Lucca, dovrà chiarire le cause del decesso: il referto sarà depositato entro 60 giorni.

Secondo la procura, oltre all’assistenza sanitaria, sarà valutato anche il livello di sostegno sociale ricevuto dalla coppia, che da tempo viveva in condizioni di forte marginalità.

© Riproduzione riservata

