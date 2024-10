Dramma sfiorato in Garfagnana: coppia intossicata dal monossido di carbonio

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Dramma sfiorato a Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca.

Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, allertata dal 118, è intervenuta intorno alle 00.15 in via Nicola Fabrizi per soccorrere due persone che accusavano segni di malessere. Una volta entrati all’interno dell’ abitazione i vigili del fuoco hanno rilevato un’alta concentrazione di monossido di carbonio.

I due coniugi presentavano sintomi di intossicazione e la donna era già in stato di incoscienza.

Il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportare in ambulanza gli intossicati.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Castelnuovo.