Il ragionevole dubbio di Garlasco: Villa Bertelli sold out per Stefano Vitelli, il giudice che assolse Stasi

FORTE DEI MARMI – Tutto esaurito a Villa Bertelli a Forte dei Marmi per la prima presentazione nazionale del libro ‘Il ragionevole dubbio di Garlasco’, scritto da Stefano Vitelli, il giudice che assolse in primo grado Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.
Libro scritto dal magistrato con Giuseppe Legato, giornalista de La Stampa.
Un omicidio, quello di Chiara Poggi, 26 anni, trovata assassinata nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007, per il quale Alberto Stasi, fidanzato della vittima, è stato poi condannato a sedici anni, dopo essere stato assolto anche in Appello.
Un omicidio diventato un caso mediatico di primissimo piano con la nuova inchiesta della Procura di Pavia. Nuova inchiesta che vede indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio, amico di Marco, fratello di Chiara Poggi.
A Villa Bertelli a Forte dei Marmi in dialogo con Stefano Vitelli la giornalista Francesca Navari.
Stefano Vitelli, toscano di Viareggio, ha parlato nei giorni scorsi della sua sentenza di assoluzione di Alberto Stasi anche nelle trasmissioni Rai ‘Ore 14 Sera’ condotta da Milo Infante, ‘Lo stato delle cose’ condotta da Massimo Giletti, ‘Storie italiane’ condotta da Eleonora Daniele.