Incendio devasta una serra a Viareggio

VIAREGGIO – Notte di paura a Viareggio, dove un vasto incendio ha distrutto una serra in via Fosso Guidario. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3,30 e hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, circa 14mila metri quadrati di copertura, causando danni ingentissimi.

Oltre alla serra, il rogo ha devastato anche i macchinari utilizzati per la lavorazione e i prodotti finiti già pronti per la vendita, riducendo in cenere l’intero complesso produttivo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca, con i distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta e due autobotti, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Presenti anche i carabinieri di Viareggio, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.