30 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendio devasta una serra a Viareggio

In fiamme l'intera copertura della struttura, distrutti macchinari e prodotti finiti pronti alla vendita. Sul posto anche i carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Incendio devasta una serra a Viareggio
Incendio devasta una serra a Viareggio (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Notte di paura a Viareggio, dove un vasto incendio ha distrutto una serra in via Fosso Guidario. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3,30 e hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, circa 14mila metri quadrati di copertura, causando danni ingentissimi.

Oltre alla serra, il rogo ha devastato anche i macchinari utilizzati per la lavorazione e i prodotti finiti già pronti per la vendita, riducendo in cenere l’intero complesso produttivo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca, con i distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta e due autobotti, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Presenti anche i carabinieri di Viareggio, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30 ° C
30.8 °
28.1 °
34 %
2.1kmh
0 %
Dom
30 °
Lun
29 °
Mar
30 °
Mer
21 °
Gio
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Pisa Sporting Club (11)vigili del fuoco (10)Gaza (10)Serie A (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati