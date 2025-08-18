Incendio nell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Capannori

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – Nel pomeriggio di oggi (18 agosto) un vasto incendio è divampato presso un centro di raccolta e riciclaggio rifiuti situato in via Salanetti, nella zona industriale di Capannori. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando una colonna di fumo denso ha iniziato a innalzarsi, visibile anche da lontano.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di smassamento del materiale combusto – fondamentale per evitare il rischio di ripresa del rogo – sono proseguite a linvo.

All’arrivo dell’Arpat i tecnici hanno avviato rilievi e campionamenti su aria, suolo e polveri, per valutare potenziali contaminazioni ambientali dovute all’incendio. Si tratta di una fase cruciale, dato che in passato la zona era già stata oggetto di segnalazioni riguardanti cattivi odori e polveri sospette.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati tra il personale presente, né è stata emanata alcuna ordinanza di evacuazione o limitazioni per le abitazioni nelle vicinanze.

Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, ha confermato che il rogo è ora sotto controllo ma ha invitato cittadini e abitanti entro un raggio di 500 metri a mantenere porte e finestre chiuse, evitando temporaneamente l’uso di ortaggi coltivati nella zona, in attesa delle analisi ufficiali di Arpat e Asl.