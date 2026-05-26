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Operaio di 30 anni muore ad Altopascio, indagini sull’incidente in azienda

La tragedia è avvenuta nello stabilimento di Spianate: colleghi e sanitari hanno tentato di salvare il lavoratore

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
ambulanza e vigili del fuoco foto Met
Crediti: Archivio Ufficio stampa
1 ' di lettura

ALTOPASCIO – Operaio di 30 anni muore schiacciato da una pressa ad Altopascio in quello che si aggiunge alla lunga serie di incidenti mortali sul lavoro registrati negli ultimi mesi. La tragedia si è verificata nella tarda mattinata di oggi (26 maggio) nella frazione di Spianate, all’interno della Cora Srl, azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici.

L’allarme è scattato intorno alle 11,30-11,40, quando il giovane lavoratore sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente durante le normali attività produttive. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario industriale.

I colleghi hanno tentato immediatamente di prestare soccorso, intervenendo nei primi istanti e avviando le manovre rianimatorie in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai volontari della Misericordia di Altopascio, che hanno proseguito a lungo i tentativi per salvare il lavoratore.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il trentenne non è stato possibile fare altro. Il personale sanitario ha constatato il decesso pochi minuti dopo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli accertamenti dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, verificare eventuali anomalie e comprendere le circostanze che hanno portato alla tragedia. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili alle indagini.

© Riproduzione riservata

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