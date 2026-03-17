Sequestrati 27 cani maltrattati, avviata un’indagine

LUCCA – Il caso dei 27 cani maltrattati è emerso nelle colline della provincia, dove un intervento coordinato ha portato alla messa in sicurezza degli animali dopo una lunga situazione di degrado. I cani vivevano in un contesto caratterizzato da gravi carenze igieniche, tra fango, acqua stagnante ed escrementi, senza adeguate cure.

L’operazione è scattata nel maggio 2025 a seguito di una segnalazione raccolta dallo sportello locale della LAV, con il coinvolgimento del Comune e dei Carabinieri Forestali. Durante il sopralluogo, all’interno dell’abitazione del proprietario, sono state accertate condizioni incompatibili con il benessere animale. Parte degli esemplari era confinata in spazi interni, altri in recinti all’aperto, in evidente stato di denutrizione e stress.

Nel corso delle verifiche è emerso che nel tempo non erano state garantite né cure veterinarie né interventi di sterilizzazione, contribuendo al peggioramento della situazione. Due cani risultavano già deceduti a causa di ferite riportate durante aggressioni tra simili, riconducibili anche alla scarsità di cibo e alle condizioni di sovraffollamento.

Su disposizione della Procura competente è stato eseguito il sequestro preventivo dei 27 animali, con l’apertura di un procedimento penale per maltrattamento nei confronti del proprietario. I cani sono stati trasferiti in strutture idonee e affidati a veterinari per le cure urgenti, con il supporto dell’azienda sanitaria locale.

Tra i casi più critici, una femmina presentava una grave lesione a una zampa, rendendo necessaria l’amputazione. Dopo un percorso di riabilitazione, è stata successivamente adottata. Nei giorni successivi al sequestro alcune cagnoline hanno partorito, ma le condizioni di salute compromesse hanno causato la morte di dieci cuccioli.

Attualmente diversi cani sono stati già affidati a nuove famiglie, mentre altri restano in attesa di adozione e continuano il percorso di recupero.