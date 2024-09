Turista derubato di un orologio di lusso, due giovani inseguono i ladri e recuperano il bottino

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – Un altro furto di orologio di lusso a Forte dei Marmi, stavolta con un curioso lieto fine.

Vittima un turista tedesco di 60 anni cui due malviventi, si presume di origine maghrebina, hanno strappato dal polso un orologio di valore in via Matteotti mentre passeggiava insieme alla moglie.

La coppia ha chiamato la Polizia ma nel frattempo un gruppo di giovani ha inseguito i due responsabili dello scippo e poco dopo due ragazzi sono tornati dal turisti restituendogli l’orologio che erano riusciti a recuperare.

Quando sul posto è arrivata la volante della polizia dei giovani, però, non c’era nessuna traccia e non è stato possibile chiedere loro dettagli sull’identita degli scippatori. Per questo, mentre sono in corso indagini per il furto, è partito l’appello per rintracciare i ragazzi, che potrebbero fornire ulteriori dettagli che potrebbero essere utili per il prosieguo delle indagini.