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Viareggio, fermato in strada con 35 dosi di cocaina: scatta l’arresto

Controllo della squadra volante in via della Gronda: sequestrati droga e denaro, l’uomo era in atteggiamento sospetto durante i pattugliamenti serali

Cronaca
REDAZIONE
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Arresto per Spaccio
Crediti: Fb| @Polizia di stato
1 ' di lettura

VIAREGGIO – Arresto per spaccio di cocaina a Viareggio nella serata di sabato 30 maggio durante un controllo mirato della squadra volante del commissariato cittadino. Un uomo di 50 anni, cittadino marocchino, è stato fermato in via della Gronda dopo essere stato notato per un atteggiamento ritenuto sospetto dagli agenti in servizio di pattugliamento.

Secondo quanto ricostruito, il controllo è scattato nel corso delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti predisposte sul territorio. Durante la verifica, gli agenti hanno rinvenuto 35 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la cessione, per un peso complessivo di circa 16,5 grammi.

L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di 125 euro in contanti, somma che secondo gli investigatori potrebbe essere riconducibile a precedenti cessioni di sostanza stupefacente effettuate poco prima del fermo. Tutto il materiale è stato sequestrato.

l’arresto è stato eseguito immediatamente dagli agenti della squadra volante, che hanno poi accompagnato il 50enne negli uffici del commissariato. Qui è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata successiva.

L’intervento rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio attivo nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana e del contrasto allo spaccio.

L’episodio si inserisce quindi nel quadro delle attività investigative finalizzate a monitorare il fenomeno dello smercio di droga in città, che continua a rappresentare una delle priorità operative delle forze dell’ordine locali.

© Riproduzione riservata

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