All’ex Bussoladomani torna dal 20 al 29 giugno il festival ‘La prima estate’

Getting your Trinity Audio player ready...

LIDO DI CAMAIORE – Anche quest’anno la Versilia si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate italiana grazie a La Prima Estate, il festival che trasforma Lido di Camaiore in una vera e propria oasi di musica e relax. L’appuntamento è dal 20 al 29 giugno 2025 nel suggestivo Parco BussolaDomani, dove si alterneranno grandi nomi della scena internazionale.

La manifestazione si sviluppa su due weekend consecutivi, offrendo concerti imperdibili: dal post-rock britannico dei Mogwai all’0eccentricita del ragazzo del momento, Lucio Corsi, passando per l’unica data italiana dei Kings of Leon e quella di un’icona assoluta come Grace Jones. Un mix di stili che spazia dall’alternative al soul, con incursioni nella psichedelia, nel jazz contemporaneo e nel rock più puro.

Ma La Prima Estate non è solo musica: è anche sport, natura e cultura. Di giorno, infatti, gli spettatori possono partecipare a sessioni di yoga in riva al mare, esplorare il territorio in bici, fare surf o cimentarsi in escursioni nell’entroterra.

Un festival pensato per chi vuole vivere l’estate con lentezza, combinando grandi concerti con esperienze rigeneranti. I biglietti giornalieri e gli abbonamenti per i due fine settimana sono già disponibili, con pacchetti che includono anche l’alloggio per un soggiorno senza pensieri.

Clicca qui per saperne di più.