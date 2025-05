Mediceo Live Festival 2025: un’estate di musica e meraviglia

Getting your Trinity Audio player ready...

SERAVEZZA – C’è un angolo della Toscana dove la musica incontra la storia, e le sere d’estate si riempiono di luci, voci e applausi: parliamo del Mediceo Live Festival, che anche nel 2025 torna ad animare il magnifico Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 3 luglio al 16 agosto, le mura rinascimentali di questo gioiello UNESCO faranno da cornice a una rassegna che ogni anno unisce artisti di primo piano, giovani promesse e un pubblico curioso.

Lontano dal caos dei grandi eventi, il Mediceo Live si distingue per l’atmosfera raccolta e intima, un’occasione per vivere la musica in uno dei luoghi più affascinanti della regione

Gli appuntamenti da non perdere

L’edizione 2025 propone un calendario vario, capace di parlare a generazioni e gusti diversi

3 luglio – Voglio tornare negli anni ’90: un viaggio nostalgico tra hit dance, pop e rock di un decennio iconico.

– Voglio tornare negli anni ’90: un viaggio nostalgico tra hit dance, pop e rock di un decennio iconico. 4 agosto – I Nomadi: storica band italiana, pronta a ripercorrere decenni di carriera con i brani che hanno fatto la storia.

– I Nomadi: storica band italiana, pronta a ripercorrere decenni di carriera con i brani che hanno fatto la storia. 6 agosto – Shamzy: alias Andrea Di Raimo, è un tiktoker toscano classe 2000 noto per le sue parodie comiche e l’ironia sull’accento regionale. Dai social è passato anche al teatro, portando in scena i suoi personaggi virali.

– Shamzy: alias Andrea Di Raimo, è un tiktoker toscano classe 2000 noto per le sue parodie comiche e l’ironia sull’accento regionale. Dai social è passato anche al teatro, portando in scena i suoi personaggi virali. 12 agosto – Edoardo Bennato: con la sua energia inconfondibile, torna a incantare il pubblico con classici intramontabili e nuovi pezzi.

– Edoardo Bennato: con la sua energia inconfondibile, torna a incantare il pubblico con classici intramontabili e nuovi pezzi. 13 agosto – The Wall Live Orchestra: uno spettacolo immersivo dedicato ai Pink Floyd, tra musica sinfonica, effetti visivi e suggestioni psichedeliche.

Info e biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Verdi di Montecatini. Il programma completo e aggiornato si trova sul sito ufficiale dell’evento.

Per un’estate diversa, dove la musica non è solo intrattenimento ma esperienza, il Mediceo Live Festival è il luogo giusto per lasciarsi sorprendere.